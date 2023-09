Tra poche ore la Juventus scenderà in campo nel turno infrasettimanale contro il Lecce: sarà un match a suo modo storico dato che per la prima volta nella storia della Serie A al momento di uno scontro diretto il Lecce è davanti in classifica rispetto ai bianconeri.

Possibili alcuni cambi di formazione operati da Massimiliano Allegri, che quasi certamente getterà nella mischia dal primo minuto Arek Milik e Nicolò Fagioli. Il dubbio sta in chi gli farà posto.

Ultimi dubbi per Allegri

In porta giocherà certamente Szczesny (l'ha annunciato lo stesso Allegri in conferenza stampa), in difesa invece potrebbe esserci la prima novità, con Daniele Rugani alla prima apparizione stagionale e Gatti ad accomodarsi in panchina.

A completare il pacchetto arretrato dovrebbero essere Danilo e Bremer.

Anche a centrocampo ci saranno delle novità, dovrebbero in particolare rivedersi Nicolò Fagioli e Andrea Cambiaso che quasi certamente prenderanno il posto di Fabio Miretti e Filip Kostic. Confermati dunque Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

L'ultimo dubbio riguarda l'attacco: Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a rinunciare a Federico Chiesa ma al suo fianco non dovrebbe schierare Dusan Vlahovic bensì Arek Milik come in parte anticipato dallo stesso allenatore bianconero in conferenza stampa. Per il polacco sarà la prima apparizione da titolare in questa stagione.

Non siederà neanche in panchina invece Moise Kean, alle prese con un fastidio alla tibia che lo tormenta da alcune settimane.

Kean non è stato convocato, resta da capire se potrà tornare per il match contro l’Atalanta previsto il prossimo weekend.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa.

Obiettivo tre punti per i bianconeri

Al di là di chi scenderà in campo, l'obiettivo dei bianconeri è tornare subito ai tre punti per rientrare nella lotta al primo posto (l'Inter adesso è avanti 5 punti ma è attesa domani dal difficile test contro il Sassuolo di Dionisi che nell'ultimo turno ha sconfitto proprio la Juventus) scavalcando il Lecce stesso e il Milan.

Il match di stasera appare molto delicato per una serie di motivi: negli ultimi due campionati, ogni qualvolta la Juventus ha interrotto una striscia positiva (come contro il Sassuolo) la gara dopo ha sempre perso, urge dunque mostrare un cambio di rotta nell'ambito di un percorso che deve portare i bianconeri a maturare partita dopo partita. Non sarà facile perchè il Lecce è l'unica squadra insieme all'Inter a non aver mai perso.