L'Inter potrebbe muoversi per rinforzare l'attacco nelle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa soprattutto dopo l'infortunio subito da Marko Arnautovic [VIDEO], che starà ai box per due mesi e che, non essendo più giovanissimo, potrebbe non dare garanzie dal punto di vista fisico. Il club milanese per questo motivo si sta guardando intorno alla ricerca di innesti di livello per il reparto avanzato, e uno dei nomi che piacerebbe a Piero Ausilio e Giuseppe Marotta è quello di Giovanni Simeone, che al Napoli continua a non trovare spazio, essendo chiuso da Victor Osimhen e Giacomo Raspadori.

Inter che, però, non è la sola a essersi interessata a lui visto che sul centravanti argentino ci sarebbe da segnalare anche l'attenzione della Roma. I giallorossi, infatti, vogliono quattro attaccanti di livello che possano ruotare visto che sono impegnati in Europa League.

Inter su Simeone

L'Inter potrebbe cambiare volto al proprio attacco nelle prossime sessioni di calciomercato, dopo aver cambiato ben tre elementi su quattro già questa estate, con la permanenza a Milano del solo Lautaro Martinez. Marko Arnautovic, infatti, non dà garanzie dal punto di vista fisico mentre Alexis Sanchez ha il contratto in scadenza a giugno e bisognerà vedere se si discuterà poi del rinnovo.

Per questo motivo la società nerazzurra ha cominciato a guardarsi intorno e avrebbe messo gli occhi su Giovanni Simeone, che al Napoli non sta trovando molto spazio essendo chiuso sia da Osimhen che da Raspadori.

Il Napoli, dunque, potrebbero anche aprire alla cessione tra gennaio e giugno, a seconda di quando i nerazzurri faranno un tentativo. La valutazione del Cholito si aggira sui 15-20 milioni di euro, comunque alla portata delle casse del club meneghino, soprattutto se dovesse strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, che porterebbe nelle casse altri 30 milioni di euro.

L'Inter potrebbe proporre nell'immediato al Napoli anche il cartellino di Stefano Sensi, oltre a un conguaglio economico da 10 milioni di euro.

Anche la Roma sarebbe pronta a fare un tentativo per Giovanni Simeone, più probabilmente a giugno piuttosto che a gennaio, avendo già una rosa di attaccanti completa composta da Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Tammy Abraham, pur essendo infortunato, Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy.

A giugno il belga dovrebbe andare via, essendo solo in prestito dal Chelsea e da qui l'idea di andare sul centravanti del Napoli. La Roma potrebbe chiedere il Cholito in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo intorno ai 15-17 milioni di euro.