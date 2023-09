Nell'intervista recente a tuttojuve.com, l'ex preparatore dei portieri di Roma e al Nassr, Guido Nanni, ha condiviso alcune riflessioni sul portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, che ha seguito durante il suo periodo alla Roma e con il quale ha mantenuto un rapporto di stima e affetto.

Il preparatore dei portieri Nanni ha dichiarato che la Juventus può lottare per il titolo

Nanni prevede che la Juventus, non partecipando alle competizioni europee, lotti seriamente per vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Ritiene che l'opportunità di preparare una sola partita a settimana sia un vantaggio significativo per la squadra di Allegri.

Il preparatore dei portieri considera Szczesny uno dei migliori portieri in Europa e nel mondo quando è in forma ottimale. Afferma che le sue notevoli qualità lo rendono uno dei portieri più completi nella sua posizione.

Le bravura nella gestione del pallone con i piedi da parte di Szczesny

Nell'intervista a tuttojuve.com Nanni ha parlato anche delle capacità con i piedi di Szczesny, sottolineando come avrebbe potuto giocare anche a centrocampo proprio per la sua bravura nella gestione del pallone. Nanni ha poi dichiarato che non è sorpreso dalle dichiarazioni di Szczesny riguardo all'Arabia Saudita. Dice che il portiere è una persona sincera nelle sue opinioni e che non cerca di andare controcorrente solo per ottenere l'approvazione dei tifosi.

Rispetta le scelte personali dei giocatori, sottolineando che chi decide di giocare in Arabia o altrove merita rispetto.

il futuro professionale di Szczesny ed il possibile prolungamento di contratto con la Juventus

Il preparatore dei portieri Nanni ha voluto parlare anche del futuro professionale di Szczesny. Ha dichiarato: 'Può terminare la sua carriera nella Juventus, sono convinto che possa dare ancora molto ai bianconeri ed in generale alla scuola dei portieri italiani.

Sarei felice se decidesse di lasciare il calcio giocato dopo l'esperienza professionale a Torino'.

A proposito del futuro professionale di Szczesny si parla di un suo possibile prolungamento di contratto oltre il 2025 aggiungendo una o due stagioni. Attualmente guadagna 7 milioni di euro a stagione, la Juventus gli offrirebbe un contratto a 5 milioni di euro a stagione.

Se dovesse accettare l'offerta potrebbe chiudere la sua carriera professionale proprio nella società bianconera. Nelle ultime settimane si era parlato di una sua possibile cessione al Bayern Monaco, con la società bianconera che lo avrebbe sostituito nell'eventualità con Marco Carnesecchi. Alla fine è rimasto a Torino e non è da escludere sia il portiere bianconero anche in futuro, con Mattia Perin che rimarrebbe come alternativa affidabile nella società bianconera.