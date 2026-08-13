Le ultime settimane di mercato spesso regalano opportunità inattese e tra i nomi che potrebbero improvvisamente tornare d'attualità c'è quello di Teun Koopmeiners. L'olandese della Juventus potrebbe infatti rientrare nei discorsi della Roma qualora si concretizzasse la partenza di Koné, mentre il Milan continua a monitorare con attenzione la situazione di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia che starebbe ancora aspettando una mossa concreta da parte del club rossonero.

Roma, Koopmeiners possibile erede di Koné: Gasperini osserva

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Teun Koopmeiners potrebbe diventare uno dei protagonisti degli ultimi giorni della sessione estiva.

Il centrocampista olandese sarebbe infatti un profilo da tenere sotto osservazione soprattutto in ottica Roma. Nella Capitale continuano infatti a circolare le voci relative a una possibile cessione di Manu Koné e, nel caso in cui il francese dovesse lasciare Trigoria, la dirigenza giallorossa potrebbe valutare l'affondo per il giocatore della Juventus.

L'operazione avrebbe una sua logica sotto diversi aspetti. Da una parte la Juventus non considererebbe Koopmeiners incedibile e non si opporrebbe a una sua eventuale partenza davanti a una proposta adeguata. Dall'altra, il centrocampista ritroverebbe Gian Piero Gasperini, l'allenatore che ne ha valorizzato le qualità durante l'esperienza all'Atalanta.

Resta da capire quale formula potrebbe essere utilizzata per impostare la trattativa. Sul tavolo potrebbero esserci sia un prestito con diritto o obbligo di riscatto sia un trasferimento a titolo definitivo. La valutazione del giocatore si aggirerebbe comunque intorno ai 33 milioni di euro.

Milan, Hojbjerg aspetta una chiamata: il Newcastle è stato respinto

Mentre la Roma riflette sul possibile futuro di Koopmeiners, il Milan continua a seguire una pista che porta in Francia. Pierre-Emile Hojbjerg resta infatti un nome particolarmente apprezzato dalla dirigenza rossonera, che nelle scorse settimane aveva già raccolto informazioni sulla situazione del centrocampista danese attualmente in forza al Marsiglia.

Le indiscrezioni provenienti dalla Francia raccontano di un giocatore ancora in attesa di sviluppi con il Milan. Un dettaglio che assume ancora più valore alla luce del recente rifiuto opposto da Hojbjerg al Newcastle. Il danese sembrerebbe infatti disposto ad attendere eventuali mosse dei rossoneri prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Dal punto di vista economico, l'operazione non apparirebbe proibitiva: per convincere il Marsiglia potrebbe bastare una cifra vicina ai 15 milioni di euro, rendendo il centrocampista uno dei profili più interessanti per rinforzare la mediana milanista negli ultimi giorni di mercato.