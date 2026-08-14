Il finale di mercato potrebbe riaccendere una corsa che sembrava essersi raffreddata nelle scorse settimane. Rafik Belghali sarebbe infatti tornato nel radar di Napoli, Inter, Milan e Juventus mentre la Roma avrebbe individuato in Destiny Udogie un obiettivo concreto per la fascia.

Belghali, quattro big alla finestra: il Verona chiede 15 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Ekrem Konur, Napoli, Inter, Milan e Juventus sarebbero interessate a Rafik Belghali, esterno algerino attualmente in forza all'Hellas Verona.

Il nome del classe 2002 aveva già attirato l'attenzione durante il mese di luglio, quando la pista sembrava essersi scaldata salvo poi perdere rapidamente intensità. Adesso, però, lo scenario potrebbe cambiare nuovamente proprio nelle battute finali della sessione estiva.

Il principale ostacolo sarebbe rappresentato dalla valutazione fissata dal Verona, che oggi si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra considerata elevata dalle quattro società interessate, almeno secondo quanto riferito da Konur. Nessuna delle pretendenti sarebbe infatti disposta a investire una somma così importante per un giocatore ancora da affermare definitivamente ai massimi livelli. Belghali avrebbe comunque mostrato grandi potenzialità, ma il fatto di essere retrocesso in Serie B con gli scaligeri nella scorsa stagione rappresenterebbe un elemento che spingerebbe i club a una maggiore prudenza.

Il mercato di fine agosto potrebbe però cambiare rapidamente gli equilibri.

Roma, Udogie ha detto sì: distanza sulla formula con il Tottenham

Parallelamente, la Roma starebbe preparando un'offerta per Destiny Udogie. Sempre secondo Ekrem Konur, il laterale avrebbe già accettato l'idea di trasferirsi nella Capitale, elemento che potrebbe facilitare sensibilmente la trattativa tra i due club. Il giocatore del Tottenham rappresenterebbe un rinforzo di grande qualità per la corsia giallorossa e la disponibilità dell'ex Udinese potrebbe essere decisiva per provare a trovare un'intesa.

Resta però da colmare la distanza sulle condizioni economiche dell'operazione. Il Tottenham vorrebbe incassare circa 30 milioni di euro per lasciar partire Udogie a titolo definitivo, mentre la Roma avrebbe studiato una strategia differente.

Il club giallorosso starebbe infatti preparando una proposta basata sul prestito con opzione d'acquisto, formula che permetterebbe di rinviare l'investimento definitivo. Sarà quindi necessario capire se gli Spurs saranno disposti ad accettare la soluzione proposta da Trigoria oppure se pretenderanno garanzie maggiori sul trasferimento del laterale italiano.