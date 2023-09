La Juventus nelle ultime stagioni è sempre stata molto attenta ai parametri zero. Solo nel 2022 sono arrivati due giocatori dall'esperienza internazionale importante come Angel Di Maria e Paul Pogba. Un mercato quello dei parametri zero che potrebbe essere considerato anche nel 2024, con un centrocampista che interessa alla società bianconera: parliamo di Piotr Zielinski, giocatore del Napoli che nel recente Calciomercato estivo è stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista ha deciso di rimanere a Napoli ma attualmente non si parla di prolungamento contrattuale per il giocatore.

Fra le società interessate ci sarebbe proprio la Juventus, dove giocano fra l'altro due amici e compagni di nazionale di Zielinski come Milik e Szczesny. Sarebbe un rinforzo importante per il centrocampo bianconero, che ha bisogno di qualità. Ad agevolare il suo approdo a Torino potrebbe essere la presenza nella società bianconera di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli. Fu l'attuale Football Director della società bianconera ad acquistarlo dall'Udinese.

Il centrocampista Zielinski potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero nel 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero di Zielinski per la stagione 2024-2025.

Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno con il Napoli e attualmente non si parla di prolungamento di contratto con la società campana. Serve qualità al centrocampo bianconero e il nazionale della Polonia potrebbe essere l'ideale, considerando la sua bravura non solo negli inserimenti, ma anche nel contribuire alle realizzazioni grazie ad assist decisivi e a gol importanti.

Zielinski dal suo arrivo in Italia ha disputato fra tutte le competizioni 445 match segnando 63 gol e fornendo 54 assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare anche la possibilità di rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio nell'eventualità fosse confermata la positività di Pogba al testosterone dopo i test anti doping effettuati nel post Udinese-Juventus.

Si attende l'esito delle contro analisi, previste ad inizio ottobre. La società bianconera valuta diversi nomi per gennaio, piacciono Habib Diarra e Kouadio Koné. Per quanto riguarda il settore difensivo potrebbe approdare a Torino un terzino destro. Piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro. Arriverebbe come alternativa a Weah anche se in questo inizio di stagione sulla fascia destra Allegri sta adattando McKennie con risultati importanti.