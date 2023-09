La Juventus ha subito una sconfitta pesante in campionato contro il Sassuolo che al momento sembra ridimensionare le ambizioni della squadra bianconera, soprattutto in riferimento ad alcuni addetti ai lavori che consideravano la squadra di Allegri in lotta per il campionato. E proprio il tecnico è stato criticato in maniera pesante da diversi tifosi bianconeri sui social, ma non sono mancate critiche anche da parte di alcuni addetti ai lavori. Fra questi spicca Fabio Ravezzani, che sul profilo X ha dichiarato che il tecnico è il primo responsabile nel dare mentalità vincente alla propria squadra.

Lo ha criticato anche in riferimento al fatto che le ambizioni della Juventus sono per il quarto posto.

Il giornalista Ravezzani ha parlato delle responsabilità di Allegri nella sconfitta Juventus contro il Sassuolo

''Allegri non può dire dopo due anni (e 3 mercati fatti per accontentarlo) che la Juve è solo da quarto posto. Le operazioni più costose (Pogba, Vlahovic, Locatelli, lo stesso Di Maria) sono state fatte dietro sua specifica richiesta. Era partito per vincere subito. E ora?''. Queste le dichiarazioni di Fabio Ravezzani sul suo profilo ufficiale di X. Il giornalista sportivo ha aggiunto in un altro post: ''Allegri per anni ci ha spiegato che a fare la differenza nel gabbione era la mentalità vincente, ora dovrebbe spiegarci perché la sua Juve crolla alla prima avversità''.

Fabio Ravezzani ha criticato anche Gatti

Il giornalista sportivo non ha risparmiato neanche critiche a Federico Gatti, definendo l'errore sull'autogol del centrale difensivo ingiustificabile. Ravezzani ha parlato anche dell'episodio contestato in riferimento al fatto di Domenico Berardi su Bremer, punito con il cartellino giallo.

Secondo gran parte degli addetti ai lavori sarebbe potuto essere punito con l'espulsione. Il giornalista ha dichiarato che se l'episodio fosse capitato a parti invertite si sarebbe gridato allo scandalo.

Intanto la Juventus è chiamata al riscatto già contro il Lecce, con Allegri che è finito nel mirino delle critiche soprattutto per l'atteggiamento della squadra bianconera contro il Sassuolo.

Considerando che la squadra bianconera non gioca le competizioni europee secondo diversi addetti ai lavori dovrebbe avere ancora più stimoli nel fare grandi prestazioni in campionato. Intanto alcuni giornali sportivi hanno alimentato le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile addio di Allegri a giugno. Fra i nomi avvicinati alla panchina bianconera ci sarebbe Antonio Conte, che attende di ritornare ad allenare dopo l'ultima esperienza professionale al Tottenham nella scorsa stagione.