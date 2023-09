La Serie A è ripartita con il suo carico di entusiasmo e stadi sempre più pieni. Dopo gli anni duri del Covid, con impianti vuoti o con capienze limitate, in Italia è tornata la voglia di stare al fianco della propria squadra in presenza, nei big match e non solo.

Tanti tifosi quindi, ma quanto si spende per andare allo stadio in Italia? Se lo sono chiesti gli analisti del sito Transfermarkt che spulciando i prezziari ufficiali delle venti squadre del massimo campionato italiano hanno stilato la classifica dei biglietti più o meno cari squadra per squadra prendendo come riferimento il settore meno costoso di tutti gli impianti.

La classifica dei prezzi dei biglietti di Serie A: Inter virtuosa

La città in cui si spende meno è Empoli, al Castellani si entra nel settore più economico dello stadio con soli 10 euro, in seconda posizione tra le meno care c'è il Torino con i prezzi dei settori più a buon mercato a 14 euro, chiude il podio tra le più virtuose l'Udinese che si ferma a quota 15. Fuori dal podio ma per pochissimo il Verona e la Fiorentina con biglietti a 18 euro a gara. Sesta posizione per il Lecce di D'Aversa che sta incantando, non ha ancora perso, regala tanto spettacolo con almeno due gol segnati a partita e un paio di rimonte per cuori forti. I biglietti al Via del Mare costano un minimo di 19 euro ogni volta che i salentini scendono in campo.

In settima posizione alcune delle big del campionato che hanno fissato il prezzo più basso dei biglietti a 20 euro, si entra per esempio con questa cifra a San Siro per l'Inter, al Gewiss Stadium per l' Atalanta di Gasperini, al Maradona per ammirare i Campioni d'Italia del Napoli e anche al Brianteo per il Monza.

I prezzi dei biglietti più cari

Scavalla la metà della classifica la Salernitana con biglietti a 23 euro, uno meno della Roma di Mourinho, che spesso registra il tutto esaurito e (con una coppia offensiva come Lukaku-Dybala potrebbe far innamorare ancora di più i suoi tifosi).

25 euro è il prezzo dei biglietti meno cari a Marassi per il Genoa (la meno costosa delle neopromosse, con pochi posti a disposizione visto che in estate sono stati staccati oltre 27mila abbonamenti), al Dall'Ara per il Bologna, al Mapei per il Sassuolo e anche allo Juventus Stadium per la squadra di Allegri.

Poco sopra in questa classifica c'è il Milan, con 29 euro nei settori più popolari di San Siro, ai piedi di un podio che vede al terzo posto il Frosinone con 30 euro, la Lazio con 40 al momento la più cara delle big e infine il Cagliari che guida la graduatoria: per un tagliando si spendono almeno 50 euro.