La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando un nuovo profilo per rinforzare il centrocampo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il nome nuovo di queste settimane sarebbe quello di Oscar Gloukh, centrocampista offensivo del Salisburgo: i nerazzurri potrebbero pensare ad un'offerta per il giocatore nella prossima estate per inserire in organico un giocatore che stazioni sulla trequarti.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro: Oscar Gloukh dal Salisburgo

Il centrocampista iraniano in questo avvio di stagione ha guadagnato la titolarità nel Salisburgo ed ha già segnato la sua prima rete europea contro il Benfica in Champions League nel primo turno del girone di qualificazione.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse dell'Inter che avrebbe adocchiato il profilo come ottimo upgrade sulla trequarti offensiva: i nerazzurri infatti avrebbero necessità di ricercare nel prossimo mercato proprio un giocatore in grado di svolgere al meglio le due fasi a centrocampo, ma soprattutto di proporsi efficacemente in zona gol, fattore che in questa stagione sembrerebbe mancare.

Nella prossima estate potrebbe dunque concretizzarsi un'offerta da parte della dirigenza nerazzurra per convincere il Salisburgo a cedere il centrocampista iraniano.

L'Inter verso la trasferta con il Torino: ansia per le nazionali

La società nerazzurra starebbe monitorando attentamente la situazione relativa agli impegni delle nazionali, dato che molti giocatori della rosa saranno all'estero per le partite internazionali in questa sosta.

Particolare attenzione su Lautaro Martinez, che rientrerà dall'impegno con la nazionale argentina solamente due giorni prima del prossimo match di campionato dei nerazzurri contro il Torino.

La difficile trasferta di Torino potrebbe portare il tecnico Simone Inzaghi ad effettuare poco turnover, ma potrebbe esserne costretto per via del poco tempo a disposizione per recuperare eventuali acciacchi dovuti alle trasferte internazionali.

Nella prossima partita di campionato i nerazzurri dovranno provare a ritrovare la vittoria dopo l'opaca prestazione casalinga contro il Bologna, con il risultato terminato in parità per 2-2.

A detta dello stesso Simone Inzaghi, nella partita contro il Bologna i nerazzurri avrebbero "lasciato due punti sanguinosi sul campo", che sono costati all'Inter la testa della classifica, ora guidata in solitaria dal Milan vittorioso a Genoa nonostante le polemiche sul gol di Pulisic [VIDEO] e sull'espulsione di Mike Maignan.

Nel prossimo turno di campionato i nerazzurri affronteranno il Torino in trasferta, mentre il Milan ospiterà al Meazza la Juventus.