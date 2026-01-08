La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe compiere un passo importante in ottica futura rinnovando il contratto di Luciano Spalletti. Un’ipotesi che sta prendendo sempre più corpo alla luce dei risultati ottenuti dalla squadra e del lavoro svolto dall’allenatore toscano, capace di rimettere ordine dopo un periodo complesso. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube, svelando anche alcuni retroscena significativi legati alla soddisfazione della proprietà bianconera: “Vi avevo svelato in un video, la volontà della Juventus di blindare Spalletti.

Poi ci sarà la tempistica, arriveranno i momenti, non è una cosa di stasera o di domani mattina, ma la Juventus è molto soddisfatta del lavoro di Spalletti e non potrebbe essere diversamente. Al punto che vi racconto e vi svelo un po’ un retroscena subito dopo la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Spalletti ha ricevuto una telefonata di Elkann di grande soddisfazione per il lavoro che sta facendo”.

Le parole di Pedullà

Un passaggio che sottolinea come la fiducia nei confronti del tecnico sia già molto solida, al punto da andare oltre le tempistiche classiche dei rinnovi contrattuali. Nel suo intervento, Pedullà ha poi analizzato anche le scelte precedenti della Juventus, soffermandosi sulla decisione di confermare Igor Tudor sulla panchina bianconera.

Secondo l’esperto di mercato, quella mossa non si è rivelata vincente e ha avuto ripercussioni sia sul campo che nella gestione della squadra. “È chiaro che la Juventus è partita male per una scelta sbagliata, non convinta quella di confermare sulla panchina Tudor. Perché poi Tudor ha condizionato il mercato, non ha valorizzato il mercato, ha fatto delle scelte, secondo me, sbagliate, ha condizionato dal punto di vista psicologico i calciatori e probabilmente la scelta di Comolli, nell’ultima estate, avrebbe dovuto comportare una decisione più drastica, cioè non ripartire da Tudor, se quelli sono stati i risultati, Spalletti sta rimettendo a posto tutto”.

L’arrivo di Spalletti, infatti, ha coinciso con una crescita evidente della squadra, sia dal punto di vista dei risultati che dell’identità di gioco.

Pedullà ha ribadito la sua fiducia nel percorso intrapreso dalla Juventus e nella capacità dell’allenatore di portare i bianconeri a centrare gli obiettivi stagionali. “Io vi avevo detto, dal mio punto di vista, Spalletti farà tantissimi punti. Resto dell’idea che la Juventus farà tantissimi punti. Non so per cosa, intendo dire, la zona Champion secondo me la vorrà blindare, ma la Juventus vuole blindare Spalletti. Questa telefonata di John Elkann, pochi minuti dopo, la vittoria squillante con un’ottima prestazione della Juventus a Reggio Emiliaè la conferma che si procederà e non si aspetteranno i tempi canonici del contratto”.

Tudor ha rescisso con la Juventus

Nel frattempo, la Juventus ha risolto il contratto con Igor Tudor.

Il tecnico croato era legato al club fino al 2027, ma ora non è più a libro paga, permettendo così alla società di alleggerire il bilancio da un ingaggio importante e di avere maggiore margine di manovra in vista delle prossime scadenze economiche. Tra gli allenatori esonerati nell’ultimo anno dai bianconeri resta soltanto Thiago Motta, che continua a incidere sui conti della Juventus. La sua situazione resta da monitorare con attenzione, in attesa di capire se già in estate potrà rimettersi in gioco su un’altra panchina e liberare definitivamente risorse. In questo contesto, la Juventus guarda avanti con maggiore serenità e il futuro del progetto tecnico sembra sempre più legato al nome di Luciano Spalletti.