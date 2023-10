Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus starebbe seguendo con attenzione il profilo di Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli che potrebbe liberarsi a parametro zero al termine della stagione in corso.

Intanto al club bianconero per gennaio piacerebbe Jorginho dell'Arsenal ma i costi dell'operazione sarebbero elevati.

Juventus, Giuntoli cerca occasioni di mercato low cost, Zielinski del Napoli potrebbe essere una di queste

La Juventus sta attraversando un momento delicato a livello economico e per questa ragione il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per la prossima estate potrebbe sondare il mercato alla ricerca di una o più occasioni low cost.

Tra i nomi seguiti dal ds toscano spunterebbe quello di Piot Zielinski: il centrocampista polacco del Napoli, andrà in scadenza di contratto con la società partenopea al termine della stagione in corso. Le parti, stando alle voci che circolano intorno a Castel Volturno, sarebbero distanti dal trovare l'accordo per il rinnovo, in quanto le volontà di abbassare il monte ingaggi dei calciatori palesate dal presidente Aurelio De Laurentiis, cozzerebbero con la richiesta di un aumento di stipendio fatta dall'entourage di Zielinski. Ecco perché il polacco potrebbe liberarsi a parametro zero dal 30 giugno, a quel punto la Juventus potrebbe farsi trovare pronta per cogliere l'occasione e portarlo alla Continassa come svincolato.

Su Zielinski, oltre ai bianconeri, avrebbe posato il proprio sguardo anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter: il dirigente nerazzurro, vedrebbe nel polacco classe '94 il sostituto ideale di Mkhitaryan, centrocampista armeno che al termine della stagione in corso potrebbe vedere il suo contratto con la "Beneamata" concludersi.

Juve, a gennaio si pensa a un rinforzo per tamponare le perdite a centrocampo: piace Jorginho ma costa tanto

Nel frattempo la Juventus vorrebbe potenziare il reparto di centrocampo anche nella prossima sessione invernale di calciomercato, soprattutto per la squalifica già inflitta a Fagioli e quella assai probabile Pogba.

Uno dei nomi che sta circolando in queste ultime ore è quello di Jorginho, regista italo-brasiliano che attualmente si trova nell'Arsenal.

L'ex Napoli piacerebbe particolarmente per esperienza e stile di gioco, tuttavia il costo di un suo eventuale passaggio sarebbe eccessivamente oneroso per le casse della Juventus. Di conseguenza, Jorginho potrebbe vestire bianconero a gennaio solo se l'Arsenal lo cedesse in prestito gratuito e ne pagasse una buona fetta dello stipendio.