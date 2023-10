Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Juventus, Lazio e Marsiglia, attualmente opinionista televisivo, si è recentemente espresso su diversi temi relativi alla Juventus, parlando in particolare di Federico Chiesa e di Moise Kean. Poi ha voluto suggerire ai bianconeri l'acquisto di un centrocampista per il mercato di gennaio: Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Fabrizio Ravanelli ha parlato del ruolo di Federico Chiesa

Nell' intervista rilasciata a FantaMaster Fabrizio Ravanelli ha sottolineato: "Credo che più giochi vicino alla porta più diventi determinante, perché è un giocatore che ha forza esplosiva, sa creare superiorità numerica e calcia molto bene".

Secondo l'ex giocatore della Juventus la posizione ideale per Federico Chiesa è quella di seconda punta, proprio come lo sta schierando in questi mesi Massimiliano Allegri.

L'elogio di Ravanelli a Moise Kean e a De Paul

Fabrizio Ravanelli poi ha affermato: "Per quanto riguarda Kean, secondo me è un giocatore importante e sta dimostrando di essere un giocatore da Juve".

L'ex centravanti bianconero ha poi parlato di mercato e dell'esigenza della Juve di rinforzare il centrocampo dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli: "Riguardo al centrocampo, penso che De Paul dell’Atletico Madrid potrebbe far comodo ai bianconeri". L'argentino attualmente non è considerato un titolare dal tecnico Diego Pablo Simeone all'Atletico e quindi potrebbe anche essere effettivamente lasciato partire a gennaio: i dirigenti della Juve sarebbero interessati a lui in particolare se fosse ceduto in prestito con diritto di riscatto.

Il resto del mercato della Juventus

Ma l'argentino non è l'unico centrocampista che piace alla società bianconera per gennaio. A tal riguardo la Juve sarebbe interessata anche a due giovani che militano nel campionato francese: il classe 2001 Khephren Thuram del Nizza e il classe 2004 Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.

Intanto, sempre nel reparto di metà campo, negli ultimi giorni circola l'indiscrezione che il club torinese abbia già trovato un accordo di massima con Lazar Samardzic, anche se ora per condurre in porto l'affare dovrebbe cercare un'intesa pure con l'Udinese.

Con l'eventuale arrivo di due centrocampisti nel mercato invernale è probabile che il giovane Joseph Nonge Boende ritorni nella formazione Next Gen: il centrocampista belga nel frattempo da qui a gennaio sarà disponibile anche per la prima squadra bianconera.