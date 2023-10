Sui giornali sono state pubblicate le dichiarazioni di Nicolò Fagioli rilasciate durante la deposizione con il procuratore federale Chinè. Infatti, il centrocampista della Juventus si è autodenunciato alla giustizia sportiva per la questione scommesse. Nel corso della sua deposizione Fagioli ha raccontato come è nata la sua problematica e ha spiegato di aver vissuto un periodo di grande sofferenza: “Ti spezzo le gambe, mi dicevano”. Il giocatore subiva delle minacce dopo aver perso diversi soldi nelle scommesse.

I debiti erano sempre di più tanto che Fagioli chiedeva dei soldi ad alcuni compagni di squadra: “Gatti mi prestò i soldi che tuttora mi chiede indietro".

Nella fattispecie, Fagioli aveva chiesto 40 mila euro dicendo di volersi comprare un orologio poiché la madre gli aveva bloccato i conti.

Fagioli disperato per i debiti

Nicolò Fagioli, nella deposizione alla procura federale, ha raccontato tutto il suo malessere legato al gioco d’azzardo. Il ragazzo era disperato a causa dei debiti accumulati e scommetteva per provare a saldare le perdite: “Avevo già accumulato un ingente debito di 250 mila euro a settembre 2022 e iniziarono le pressioni da parte dei titolari dei siti illegali”. Le perdite aumentarono sempre di più come ha spiegato lo stesso calciatore: “La notte avevo smesso di dormire. Più passava il tempo più il debito mi ossessionava”. Ma il periodo più brutto Fagioli lo ha vissuto nella primavera 2023 e il momento più basso lo ha vissuto quando in Sassuolo - Juventus commise un errore che portò i neroverdi in vantaggio sulla sua squadra: “Appena uscito dal campo mi misi a piangere di fronte alle telecamere, pensando ai miei problemi”.

Adesso Fagioli ha smesso di scommettere e ha cominciato un percorso di cura. Il giocatore resterà lontano dai campi per i prossimi 7 mesi e il suo rientro avverrà a fine maggio del 2024.

Lo sfogo social

Negli ultimi giorni, Nicolò Fagioli ha scelto il silenzio e anche sui social ha deciso di non pubblicare nulla. In queste ore, però, il giocatore della Juventus ha utilizzato Instagram per sfogarsi dopo le notizie che sono apparse in questi giorni sul suo conto: “Sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità”.

Il giocatore ha anche annunciato che presto parlerà. Inoltre, Fagioli ha voluto cominciare il suo sfogo social con delle scuse: “Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto”.