La dirigenza sportiva del Liverpool avrebbe individuato in Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, il possibile obiettivo principale per il prossimo mercato estivo; il giocatore italiano piacerebbe molto all'allenatore dei Reds Jurgen Kloop, che avrebbe richiesto chiaramente di puntare sul giocatore per rilanciare le ambizioni del club inglese.

Per i nerazzurri però il giocatore rimarrebbe considerato tra gli incedibili, e solo di fronte ad un'offerta di almeno 80 milioni di euro potrebbero ragionare su una possibile partenza del centrocampista, ed il club inglese sembrerebbe poter accontentare i nerazzurri che a quel punto potrebbero vacillare.

L'idea del Liverpool per il centrocampo: Nicolò Barella dall'Inter

Le ottime prestazioni nella scorsa Champions League del centrocampista dell'Inter avrebbero stregato l'allenatore del Liverpool Kloop che vorrebbe Barella per la prossima stagione come principale rinforzo a centrocampo; per accontentare il tecnico la dirigenza inglese potrebbe pensare di mettere sul tavolo nella prossima estate circa 80 milioni di euro per convincere i nerazzurri alla cessione.

Il giocatore ha un contratto in scadenza con l'Inter nel giugno 2026, ma secondo le ultime fonti da Appiano Gentile, la dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a fare di tutto per trattenere il giocatore e rinnovargli il contratto a stretto giro, inserendolo di fatto nella lista degli intoccabili.

Altri top club europei sul centrocampista dell'Inter

Sul giocatore nerazzurro però non ci sarebbe solo il pressing del Liverpool, ma anche quello di altri top club europei; infatti secondo le ultime notizie di Calciomercato, Barella piacerebbe anche al Newcastle, al Manchester United e perfino al PSG.

I Magpies avevano già sondato il terreno nella scorsa estate ricevendo un netto rifiuto da parte della dirigenza nerazzurra, ma potrebbero tornare alla carica nella prossima estate anche in vista della possibile lunga squalifica del nuovo acquisto Tonali.

Per quanto riguarda il Manchester United ed il Paris Saint Germain, sarebbero i due club con la maggiore disponibilità economica per provare un affondo sul centrocampista; i Red Devils potrebbero avere una corsia preferenziale per trattare con i nerazzurri anche dopo l'ultimo affare Onana, mentre il PSG partirebbe dietro nelle gerarchie proprio per via dell'ultima vicenda inerente il mancato rinnovo di Milan Skriniar.

Molto dipenderà dunque da quanto decideranno i nerazzurri nella prossima estate, che potrebbe risultare decisiva per il futuro del centrocampista italiano, unico candidato azzurro al Pallone d'Oro in questa stagione.