Inter, Juventus e Milan monitorano i profili per potenziare le rispettive rose a partire dalla prossima sessione di mercato invernale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Mattias Svanberg del Wolfsburg, i bianconeri vorrebbero prendere informazioni su Matteo Darmian dell'Inter, Pierre Hojbjerg del Totteham e Domenico Berardi del Sassuolo, mentre i rossoneri studierebbero da tempo Jonathan David del Lille.

Possibile scambio per l'Inter di Zhang

Il club nerazzurro potrebbe puntare già a gennaio su Svanberg per potenziare la mediana.

L'ex Bologna sarebbe un profilo congeniale al progetto di Simone Inzaghi e piacerebbe anche a Giuseppe Marotta. La valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma il dirigente nerazzurro potrebbe puntare su uno scambio alla pari con Asllani. L'albanese non si è integrato alla perfezione ed è stato sempre superato nelle gerarchie da Hakan Calhanoglu.

Un colpo per reparto per la nuova Juventus

La Juventus ha piani molto ambiziosi per potenziare la rosa di Massimiliano Allegri. I dirigenti avrebbero puntato Matteo Darmian dell'Inter che non ha rinnovato ancora il contratto in scadenza nel 2024. Il terzino piacerebbe per la duttilità tattica dato che è in grado di giocare come terzo centrale ma anche come fluidificante a tutta fascia su entrambe le corsie.

Per il centrocampo interessa molto Hojbjerg del Tottenham che non sta trovando continuità in questa stagione in Premier: sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Atletico Madrid di Simeone, il prezzo si aggira sui 30 milioni di euro. I bianconeri lo potrebbero ingaggiare già a gennaio in quanto, con molta probabilità, non sarà a disposizione, per i problemi legati al doping, Paul Pogba.

Per quanto concerne infine l'attacco, l'obiettivo primario sarebbe sempre Domenico Berardi del Sassuolo. Il giocatore avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro e le società si sarebbero già parlate nella scorsa estate senza però trovare l'accordo decisivo. Potrebbe arrivare soprattutto se dovesse partire Dusan Vlahovic che sarebbe nel mirino del Chelsea di Pochettino da diversi mesi.

David come erede di Olivier Giroud

Il Milan avrebbe necessità di rinforzare l'attacco in quanto ha bisogno di un calciatore in grado di sostituire Olivier Giroud. La carta d'identità non sorride al francese ormai 37enne e i dirigenti rossoneri avrebbero pensato di sondare già nei prossimi mesi Jonathan David del Lille. L'attaccante canadese avrebbe però una valutazione importante, di circa 40 milioni di euro, con anche il Napoli interessato alle sue prestazioni.