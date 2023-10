Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus starebbe pensando di potenziare la difesa con Juan Foyth, calciatore eclettico del Villareal che il club spagnolo valuterebbe circa 25 milioni di euro. Inoltre, la "Vecchia Signora" potrebbe ricevere a gennaio un'offerta del Real Madrid nei confronti di Dusan Vlahovic, centravanti serbo che piacerebbe da tempo ai "Blancos".

Juventus, Juan Foyth del Villareal sarebbe l'ultima idea del ds Giuntoli per rinforzare la difesa

La Juventus starebbe cercando un rinforzo per la difesa e nella prossima sessione di mercato estiva i bianconeri potrebbero lanciare l'offensiva per Juan Foyth.

Il calciatore argentino classe '98 attualmente in forza nel Villareal piacerebbe particolarmente alla Continassa per la sua capacità di saper interpretare più ruoli nella linea arretrata. Foyth nasce infatti come terzino destro, ma col tempo ha imparato a ricoprire con ottimi risultati anche il ruolo di stopper. Una duttilità tattica che farebbe particolarmente comodo a Massimiliano Allegri, che da tempo cercherebbe un fluidificante sulla destra di esperienza che possa all'occorrenza schierarsi nella linea a 3 dei difensori. Il Villareal, che con Foyth è legato contrattualmente fino al prossimo 2026, valuterebbe il suo calciatore circa 25 milioni di euro, una cifra importante che la Juventus potrebbe investire per un calciatore che a gennaio ha compiuto solo 25 anni.

In ogni caso la Juventus valuterebbe anche altri nomi per la linea arretrata come ad esempio quello di Giorgio Scalvini: lo stopper dell'Atalanta, non piacerebbe solamente ai bianconeri ma anche all'Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, la famiglia Percassi per una sua cessione chiederebbe circa 40 milioni di euro. Infine, tra i profili attenzionati dalla Juventus per rafforzare la difesa ci sarebbe anche quello di de Ligt, ex bianconero finito ai margini del progetto del Bayern Monaco.

Juventus, il Real Madrid vorrebbe prelevare con la formula del prestito oneroso Vlahovic a gennaio

La Juventus a gennaio potrebbe doversi guardare le spalle dall'assalto del Real Madrid nei confronti di Dusan Vlahovic. Secondo indiscrezioni dall'estero infatti, il club spagnolo avrebbe intenzione di presentarsi alla Continassa nella prossima finestra di riparazione invernale e intavolare una trattativa con il club bianconero basata sul prestito oneroso fissato a 10 milioni di euro e conseguente riscatto obbligatorio a giugno di 60 milioni di euro.

La Juventus però, dovrebbe fare muro rispetto alla richiesta del Real Madrid in quanto a gennaio potrebbe essere in corsa per uno degli obiettivi che la società bianconera vorrebbe perseguire in questa annata.