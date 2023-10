La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un possibile nuovo colpo in attacco per la prossima stagione e il nome caldo di queste settimane sarebbe quello di Jonathan David, attaccante del Lille.

Per convincere il club francese a cedere il centravanti nella prossima estate i nerazzurri potrebbero presentare un'offerta accattivante.

L'idea dell'Inter in attacco: piace Jonathan David del Lille

Il centravanti del Lille ha un contratto con il club francese valido fino al giugno 2025 e dunque nella prossima sessione di mercato estiva la dirigenza francese potrebbe convincersi a cedere il giocatore per evitare di perderlo a parametro zero nell'estate successiva.

Sul giocatore ci sarebbero diversi club europei di livello, ma in particolar modo il centravanti sarebbe attenzionato dall'Inter e dal Milan, in un derby di mercato sul centravanti.

I nerazzurri sembrerebbero favoriti, anche se l'ostacolo maggiore sembrerebbe rappresentato proprio dalla richiesta del club francese, che non vorrebbe abbassare di molto le proprie richieste economiche nonostante il giocatore abbia solo due anni di contratto.

I nerazzurri verso il Bologna: Sensi e Frattesi verso il recupero

Dopo l'ottima vittoria in Champions League contro il Benfica per 1-0 firmata da Marcus Thuram, su assist di Denzel Dumfries, il settimo in stagione, i nerazzurri sono attesi dalla gara interna con il Bologna in campionato.

Contro il Bologna i nerazzurri dovrebbero riuscire a recuperare totalmente Stefano Sensi e Davide Frattesi, che potrebbero essere convocati per la gara di campionato e presenziare per qualche minuto nella ripresa.

In difesa Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionato a voler proporre Sommer in porta, con la linea difensiva formata da Bastoni, Acerbi e Pavard, confermato dopo l'ottima prova in Champions League, dove le statistiche hanno segnato un 100% di contrasti vinti per il difensore francese.

A centrocampo sulle fasce dovrebbero partire Dimarco e Dumfries, anche se sarebbero pronti eventuali cambi con Juan Cuadrado, ormai totalmente recuperato, e Carlos Augusto, che scalpiterebbe per una maglia da titolare.

In attacco dovrebbero partire dall'inizio Marcus Thuram e Lautaro Martinez, la coppia che ha ben figurato in questo inizio di stagione per continuità di rendimento sotto il profilo delle realizzazioni e degli assist in zona gol; pronto a subentrare nella ripresa ci sarà Alexis Sanchez.