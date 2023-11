L'Osservatorio della pubblica sicurezza ha emesso un comunicato ufficiale nel quale dichiara che Fiorentina-Juventus si giocherà. Nel big match mancheranno però i tifosi della curva Fiesole, circostanza commentata dal giornalista sportivo Fabio Ravezzani, che ha sostenuto che lo spostamento del match non deve avere luogo solo perché lo chiedono gli ultras. Anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto in merito: "Andrò a ringraziare i ragazzi della Fiesole, hanno dato straordinaria prova di forza e di valori".

L'Osservatorio della pubblica sicurezza ha deciso, questa sera Fiorentina-Juventus si giocherà

È ufficiale, questa sera all'Artemio Franchi si giocherà Fiorentina-Juventus, partita che sarebbe stata a rischio rinvio per il recente alluvionamento che ha colpito la Toscana. A renderlo noto tramite una nota ufficiale è stato direttamente l'Osservatorio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: "L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, preso atto delle determinazioni della Lega Calcio di Serie A e sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, ha valutato che sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, non ricorrono i motivi per disporre un divieto di svolgimento con rinvio della partita ad altra data".

Nella nota si legge come l'Osservatorio abbia preso atto dell'utilizzo di risorse dalle forze dell'ordine per la partita tra Fiorentina e Juventus che non sarebbero state comunque dirottare per aiutare la popolazione della Toscana in quella che è la recente emergenza dovuta alle alluvioni". In tutto questo è doveroso ricordare come la Curva Fiesole, la sezione più calda del tifo fiorentino, non si presenterà volontariamente allo stadio per prestare soccorso alle famiglie in difficoltà e per un senso di protesta nei confronti delle istituzioni.

Ravezzani: 'Ci sono ragioni per rinviare una partita ma tra queste non esiste che lo si faccia perché lo chiedono gli Ultras'

Proprio della protesta attuata dalla Fiesole per lo svolgimento della partita tra Fiorentina e Juventus ha voluto scrivere il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, che sul proprio account Twitter ha asserito quanto segue: "Ci possono essere ottime ragioni per rinviare una partita e vanno esaminate seriamente.

Tra queste non esiste che lo si faccia perché lo chiede una curva di ultras che decide meritoriamente di andare a spalare fango anziché infamare squadra e tifosi avversari".

Giani: 'Andrò a ringraziare i ragazzi della Fiesole per aver trovato un modo di vivere la città stando vicini alla Fiorentina'

Anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha parlato della protesta della curva Fiesole, utilizzando altri toni rispetto a Ravezzani: "Andrò a ringraziarli, hanno dato straordinaria prova di forza e di valori. Questo è un modo di vivere la città ed essere vicini alla Fiorentina, vedere questo impegno della Fiesole mi fa pensare che il dodicesimo uomo nei momenti che contano è animato dai valori che davvero contano. Per me saperli a spalare nei luoghi più disastrati è elemento di orgoglio".