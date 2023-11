Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della partita di questa sera tra Fiorentina e Juventus, sottolineando come un eventuale vittoria per i bianconeri aumenterebbe le loro quotazioni per lo scudetto.

Anche l'ex presidente dei viola Vittorio Cecchi Gori ha parlato alla Gazzetta dello sport del big match del Franchi, evidenziandone l'importanza emotiva per il popolo toscano.

Infine, il giornalista Massimo Pavan su Tuttojuve.com ha ha sottolineato come la squadra di Massimiliano Allegri debba andare a Firenze con l'idea di consolidare la propria posizione Champions.

Juve, Padovan: 'Se i bianconeri battono la Fiorentina in trasferta diventano i primi competitor per lo scudetto dell'Inter'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni della trasmissione Sky Sport 24 e parlando della gara che ufficialmente giocheranno Fiorentina e Juventus questa sera ha detto: "Se la Juventus stasera dovesse battere la Fiorentina diventerebbe a tutti gli effetti l'anti Inter ma i nerazzurri restano i più forti e andranno a vincere sia lo scontro diretto sia lo Scudetto. I bianconeri stasera avranno non poche difficoltà vista la squadra che avranno di fronte, perché la Fiorentina viene da due sconfitte consecutive e giocherà alla morte". Padovan ha poi concluso il suo intervento, sottolineando quanto la Juventus sia vista a Firenze come la squadra da battere per antonomasia e che di conseguenza l'agonismo nel match da parte dei viola sarà di altissimo livello.

Cecchi Gori: 'Fiorentina-Juventus partita particolare, Chiesa? Sarebbe dovuto restare per migliorare'

Della partita del "Franchi" ha parlato anche l'ex presidente dei viola Vittorio Cecchi Gori, che intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha detto: "Questa gara per me sarà sempre particolare perché mio padre e mia madre si sono conosciuti proprio durante un Fiorentina-Juventus.

Sono figlio di due genitori viola dalla testa ai piedi".

Cecchi Gori, parlando poi dei due ex di lusso Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ha detto: "Firenze i suoi giocatori se li cova. Per questo penso che soprattutto Chiesa dovesse senza dubbio restare in viola. Sarebbe migliorato".

Pavan: 'Stasera contro la Fiorentina i bianconeri devono consolidare la posizione Champions e prendere punti al Milan'

Infine, anche il giornalista sportivo Massimo Pavan ha scritto su Tuttojuve.com della partita che giocheranno stasera Fiorentina e Juventus: "Oggi la Juve deve consolidare la posizione Champions, a Firenze bisogna lottare per tenere lontani anche i viola e magari prendere un qualche punto sul Milan, Inter già scudettata vedendo come ha vinto a Bergamo, solo vincendo a Firenze la Juventus potrebbe ambire a contrastarla, ma sarà dura".