Il centrocampista Kenan Yildiz della Juventus nei giorni scorsi ha segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale maggiore della Turchia, nel successo 3-2 contro la Germania.

Dopo essersi mostrato in grande forma, adesso per luo potrebbe arrivare un'altra grandissima occasione: con il Derby d'Italia contro l'Inter in arrivo e la Juventus alle prese con squalifiche e infortuni a centrocampo, infatti, mister Allegri potrebbe decidere di schierarlo da titolare in caso di cambio di modulo, o più verosimilmente a partita in corso.

L'avventura in bianconero di Yildiz

Sono passate solo poche settimane da quando Kenan Yildiz è stato integrato nella prima squadra della Juventus. Già dalla scorsa stagione, il tecnico Massimiliano Allegri aveva messo gli occhi sul giovane trequartista turco, arrivato a parametro zero, dalle giovanili del Bayern Monaco, nell'estate del 2022.

Le prime presenze con la casacca bianconera le ha collezionate nella squadra Primavera di Paolo Montero, facendo poi anche il suo esordio tra i professionisti con la Next Gen, in Serie C.

I primi contatti con la prima squadra bianconera si sono concretizzati quest'estate, quando Allegri ha deciso portare con sé il giovane classe 2005 nella tournée estiva negli Stati Uniti.

Poi il tecnico bianconero ha avuto modo di apprezzare le sue abilità durante la sfida tra Juventus A e Juventus B in agosto, partita nella quale Yildiz ha avuto l'occasione di mettersi in luce con il tecnico toscano, segnando un gol da subentrato.

E proprio il tecnico della Juventus, non ha risparmiato elogi nei confronti del giovane talento, affermando alcune settimane fa: "Yildiz diventerà un giocatore meraviglioso."

Non è un caso, dunque, se il giovane trequartista turco ha già totalizzato cinque presenze con la prima squadra in Serie A, per un totale di 36 minuti (recuperi esclusi).

Il giovane turco in gol contro la Germania

A 18 anni, Kenan Yildiz sembra possedere un repertorio calcistico completo: è una seconda punta-trequartista, ma con la capacità di agire anche come mezz'ala dotata di corsa e tecnica raffinata. La sua natura di predestinato si è manifestata con la prima rete - al debutto da titolare - con la maglia della Turchia contro la Germania, un evento che non ha certo sorpreso i compagni di squadra alla Juventus, che durante gli allenamenti avranno avuto modo di ammirare tutto il suo talento.

E a dirla tutta non sarà passata inosservata nemmeno l'esultanza agli occhi del popolo bianconero, dato che il giovane turco nell' esultanza ha deciso di tirare fuori la lingua proprio come fece Alessandro Del Piero in un Inter-Juve del 2006. E chissà che proprio la sfida fra nerazzurri e bianconeri non possa essere quella della sua consacrazione in Serie A.