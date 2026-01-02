Il 2026 potrebbe portare novità in casa Crotone. La società rossoblù sarebbe in procinto di cedere il centrocampista Andrea Gallo al Picerno, per lui si tratterebbe di un ritorno. Allo stesso tempo i calabresi avrebbero raggiunto l'accordo verbale con la Salernitana per la cessione del difensore Filippo Berra. Sempre in uscita il Crotone dovrebbe concludere, anzitempo, il prestito con il Benevento dell'attaccante Mario Perligieri. In uscita rimangono altri elementi della rosa per i quali si attendono offerte dalla Serie C.

Crotone, ritorno al passato per Gallo

Dopo una stagione e mezza il centrocampista Andrea Gallo lascerà Crotone. Il calciatore, che ha perso la titolarità con l'arrivo di Mattina Sandri, dovrebbe firmare un nuovo contratto con il Picerno, sua ex squadra. Proprio dal club della Leonessa Andre Gallo era arrivato al Crotone per seguire il tecnico che lo aveva valorizzato: Emilio Longo. Il poco spazio e il ridimensionamento dei costi attuati dal club lo porteranno a vestire un'altra maglia nel girone di ritorno, rimanendo però sempre in Lega Pro e nel Girone C.

Berra a Salerno: si attende l'ufficialità

Un'altra cessione importante per il Crotone sarà quella del difensore Filippo Berra. Con un ingaggio importante, l'ex Benevento tornerà in Campania ma per vestire la maglia della Salernitana.

Per lui sarebbe già pronto un contratto biennale. La Salernitana, che inizialmente aveva individuato in Riccardo Cargnelutti un potenziale rinforzo di gennaio, ha dirottato le sue attenzioni sull'esperto jolly difensivo concludendo in breve tempo la trattativa. Il calciatore dovrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore ed essere a disposizione della Salernitana per la prima gara del girone di ritorno.

Crotone, le altre trattative di gennaio

Al momento il calciomercato del Crotone sembra essere concentrato esclusivamente sulle cessioni. Abbattere i costi e salvaguardare le casse del club è la priorità, poi spazio a giovani talenti e calciatori low-cost in cerca di una chance di rilancio.

Nei prossimi giorni dovrebbero partire anche Federico Ricci e Riccardo Stronati, destinati a vestire la maglia di un'altra formazione di Lega Pro, sempre in uscita rimane Riccardo Cargnelutti con il Catania ipotesi ancora non tramontata. Il Crotone valuterà anche altri calciatori, ed eventuali offerte che arriveranno. Al momento non sembra scontata la partenza di Guido Gomez per il quale servirà un'offerta importante per convincere il capitano e il Crotone alla cessione. Il centrocampista Racine Ba del Siracusa, accostato al Crotone, non arriverà: il calciatore sarebbe conteso da Salernitana e Cosenza, con i calabresi silani in vantaggio.