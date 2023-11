La Federazione inglese starebbe lavorando ad una possibile sostituzione di Gareth Southgate da commissario tecnico dell'Inghilterra: molto se non tutto dipenderà dall'Europeo che disputerà la nazionale dei leoni, ma in caso di kermesse deludente tra le opzioni per un nuovo corso ci sarebbe anche Massimiliano Allegri, che non è ancora certo di una permanenza sulla panchina della Juventus nonostante un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera.

Allegri per Southgate sulla panchina dell'Inghilterra in caso di Europeo deludente? Possibile ma c'è un contratto in piedi

Massimiliano Allegri sta vivendo un momento positivo con la Juventus, il migliore dal suo ritorno nel 2021: i bianconeri sono secondi in classifica con 29 punti, ne hanno già 9 di margine sulla quinta e in caso di successo nello scontro diretto con l'Inter potrebbero addirittura balzare in testa contro ogni pronostico. Eppure l'ipotesi che il ds Cristiano Giuntoli voglia aprire un nuovo ciclo a fine anno nonostante tutto rimane in piedi: certo andrà nel caso discusso il contratto dell'allenatore livornese, che a fine anno avrà comunque ancora un anno di validità ad oltre 7 milioni l'anno.

Ciò detto e nonostante dovesse consumarsi un addio bisognerebbe a quel punto capire se Allegri vorrà davvero abbandonare il mondo dei club per tuffarsi in quello delle nazionali: un precedente con l'Inghilterra c'è e risponde al nome di Fabio Capello, allenatore italiano alla guida della nazionale che avrebbe inventato il calcio dal 2007 al 2012.

I possibili nomi per il dopo Allegri sulla panchina della Juve: Thiago Motta ispira ma c'è sempre l'ipotesi Conte

Se Massimiliano Allegri dovesse effettivamente essere allontanato a fine anno chi lo sostituirà sulla panchina della Juventus?

Ospite della trasmissione tv Belve non più tardi di qualche settimane fa, Antonio Conte ha candidamente ammesso di essersi pentito dell'addio alla Juventus: tre gli anni da allenatore della Juventus conditi da altrettanti scudetti, senza contare l'anno senza perdere mai e quello del record di punti con quota 100 in Serie A abbattuta.

Dopo le esperienze con Inter e Chelsea l'allenatore salentino è fermo senza squadra e c'è chi è pronto a scommettere che stia solo attendendo l'esonero di Allegri per tornare sulla panchina di quella che è stata la sua squadra per tanti anni anche da calciatore.

Ispira comunque e non poco anche l'ipotesi Thiago Motta che al Bologna sta facendo benissimo e che sembrerebbe ormai pronto per l'approdo in una big.