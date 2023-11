Si avvicina il derby d'Italia tra Juventus e Inter, che si disputerà domenica 26 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Le due squadre dovrebbero affidarsi in attacco ai rispettivi uomini più rappresentativi, ossia Federico Chiesa e Lautaro Martinez.

Sarà una sfida decisiva per il proseguo del campionato, che al momento vede i nerazzurri in testa alla classifica a più due sui bianconeri. Proprio per questo l'esito della sfida potrebbe indirizzare in un modo o nell'altro la Serie A, dato che la squadra di Simone Inzaghi vincendo può andare in fuga.

La compagine di Massimiliano Allegri, invece, sogna il grande sorpasso nonostante a inizio anno partisse con gli sfavori del pronostico.

Le ultime su Juventus-Inter

La Juventus sta preparando la super sfida agli eterni rivali non senza difficoltà. I bianconeri sono in piena emergenza a centrocampo, dove sono in forse sia Fabio Miretti per la lombalgia che Manuel Locatelli per la frattura alla costola, mentre Weston McKennie stringerà i denti nonostante la tendinopatia, senza dimenticare la ricaduta avuta da Weston McKennie. Anche il capitano Danilo non sarà a disposizione ancora. La squadra di Massimiliano Allegri viene comunque da un grande momento di forma e ora si trova al secondo posto in classifica con 29 punti.

Nell'ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-1 in casa contro il Cagliari.

L'Inter ha cominciato la stagione con l'obiettivo di cucire la leggendaria seconda stella sulla maglia vincendo lo scudetto. I nerazzurri sono in testa alla classifica con 31 punti, a più due sul secondo posto e a più otto sul terzo posto. Anche la squadra di Simone Inzaghi deve fare i conti con qualche problema in infermeria visto che non saranno a disposizione né Alessandro Bastoni né Benjamin Pavard, oltre a Juan Cuadrado sempre alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille.

Nell'ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-0 in casa contro il Frosinone.

Probabili formazioni Juventus-Inter

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, valuterebbe l'ennesima esclusione di Dusan Vlahovic, con Moise Kean pronto a giocare al suo posto al fianco di Federico Chiesa. In mezzo dovrebbero stringere i denti McKennie e Miretti, oltre a Rabiot, con Locatelli che difficilmente partirà dal primo minuto.

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, scenderà in campo con il solito 3-5-2. Il grande dubbio è in difesa, dove si giocano una maglia da titolare Acerbi e Carlos Augusto come braccetto, mentre per il resto la formazione è fatta. Lautaro e Thuram in attacco, con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella in mezzo al campo.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi (Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.