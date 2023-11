Il direttore sportivo della Juventus Giuntoli prosegue il suo lavoro non solo nell'immediato ma anche per il futuro. Uno dei nomi che piacciono alla società bianconera è quello di Charlie Patino, attualmente in forza al Swansea, squadra militante nella Championship inglese, ma di proprietà dell'Arsenal. I recenti rumor di mercato hanno fatto emergere l'interesse della Juventus nei confronti di Patino. Il centrocampista ventenne può giocare sia davanti alla difesa che sulla trequarti, offrendo versatilità e prospettive interessanti per il futuro.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Charlie Patino

La Juventus valuta oramai da tempo il giovane centrocampista dell'Arsenal: infatti, anche Fabio Paratici l'aveva seguito quando era direttore sportivo della società bianconera. Alla fine però la Juve ha deciso di non concretizzare la trattativa di mercato, con il giovane inglese che è rimasto all'Arsenal con diversi prestiti nella Serie B inglese. Prima al Blackpool nella stagione 2022-2023, nell'attuale è invece allo Swansea. Fino ad adesso ha disputato nel campionato di Serie B inglese 11 match segnando 1 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro, sarebbe un investimento per il presente e per il futuro della società bianconera.

È uno dei tanti giovani valorizzati dall'Arsenal nelle ultime stagioni, il papà è spagnolo ed ha come riferimento calcistico Andreas Iniesta.

Brian Stapleton, il primo scout ad averlo adocchiato, raccontò in un'intervista di qualche anno fa le caratteristiche di Patino in questo modo: ''Ho fatto scouting per anni, ma lui è il miglior talento che abbia mai visto.

Ho avuto una soffiata, sono andato a vederlo. Non ci potevo credere. Aveva 11 anni, giocava con i più grandi di due anni. Ero sbalordito''. L'Arsenal lo ingaggiò nel 2015, all'età di 12 anni, superando società importanti come Manchester City, Tottenham e Chelsea.

La Juventus ha pescato nel mercato inglese il giovane Samuel Iling-Junior

La Juventus ha dimostrato di saper pescare molto bene nel mercato inglese nelle ultime stagioni. Uno degli ingaggi più interessanti è stato evidentemente l'arrivo nel Calciomercato estivo del 2020 di Samuel Iling Junior, a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Chelsea. Dopo aver fatto la trafila fra Primavera bianconera e Juventus Next Gen dal 2022-2023 è diventato parte integrante della prima squadra. In questo inizio di stagione non ha raccolto molto minutaggio e si parla di un suo possibile trasferimento al Nizza come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Khephren Thuram nel mercato di gennaio per la Juve [VIDEO].