Le voci di mercato della Juventus riguardano principalmente due giocatori: Lazar Samardzic dell'Udinese e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Secondo Luca Momblano di Juventibus, il nazionale serbo Samardzic è stato menzionato come possibile nuovo acquisto della Juventus nel mercato invernale. Tuttavia, Momblano ha chiarito che, sebbene i contatti siano reali, le posizioni tra le parti coinvolte non sono così vicine. La società friulana nella trattativa di mercato avrebbe chiesto l'inserimento di una contropartita tecnica come Samuel Iling-Junior.

L'Udinese vorrebbe come contropartita tecnica il centrocampista Samuel Iling-Junior

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo Luca Momblano, il centrocampista Samardzic sembra desideroso di un cambiamento, sentendo che il suo tempo a Udine potrebbe essere giunto al termine. Tuttavia, la trattativa sembra complessa. L'Udinese sembra essere restia a lasciar partire il giocatore solo per una questione di valutazione economica, avendo precedentemente richiesto una cifra intorno ai 20 milioni di euro più un giocatore.

Momblano ha anche menzionato che la Juventus ha valutato alternative come Nicolussi e altri, ma sembra che l'Udinese sia interessata soprattutto a Samuel Iling-Junior.

Tuttavia, per un passaggio a titolo definitivo, sembra che il giocatore stesso non sia favorevole, e quindi, al momento, si prospetta una trattativa destinata a non definirsi almeno con l'inserimento del centrocampista inglese. La Juventus, pur interessata a Samardzic, non sembra intenzionata a pagare un'elevata somma economica, con il giornalista sportivo Momblano che sottolinea come il club bianconero non sia disposto ad offrire 30 milioni per il giocatore.

Il centrocampista avrebbe raggiunto l'intesa economica con la Juventus sulla base di un ingaggio da 1,2 milioni di euro a stagione fino a giugno 2028. Non è l'unico giocatore valutato dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Piace Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto ma si lavora anche sul mercato francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora a rinforzi per il centrocampo. Nel campionato francese giocano due dei giovani più interessanti del calcio europeo, seguiti dalla società bianconera oramai da diversi mesi. Parliamo di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025. L'altro nome che piace è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha valutato anche nel recente Calciomercato estivo. Alla fine però il giocatore ha deciso di rimanere nel campionato francese.