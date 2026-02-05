Gli stadi italiani continuano a raccontare storie diverse a seconda della categoria, con numeri spettatori differenti. In Serie A le affluenze restano sostanzialmente stabili, sostenute dal fascino dei grandi club, da una migliore offerta televisiva e da impianti più moderni. Un equilibrio che però non si riflette nelle serie inferiori. In Serie B e Serie C, infatti, i numeri sono in calo, tra limitazioni alle trasferte, costi crescenti e un coinvolgimento del pubblico che fatica a reggere nel lungo periodo. Il dato sugli spettatori diventa così uno specchio fedele delle difficoltà strutturali del calcio italiano, sempre più diviso tra un’élite che resiste e una base che perde terreno.

Tra divieti e restrizioni, a dominare la scena del prossimo weekend, però, saranno Avellino e Sampdoria, le due squadre che faranno registrare il seguito più massiccio di tifosi in trasferta. Due piazze storiche, diverse per categoria e momento sportivo, ma accomunate da una passione che non conosce limiti né classifica. Numeri importanti che confermano come, al di là di risultati e categorie, il peso delle tifoserie resti un fattore centrale nel calcio italiano: Avellino e Sampdoria continuano a muovere persone, colori e identità, dimostrando che il tifo organizzato e popolare è ancora vivo, soprattutto quando c’è un senso di appartenenza forte.

A tenere banco, in settimana, è stata anche la situazione Triestina, finita al centro dell’attenzione per l’intervento della Guardia di Finanza nella sede del club.

Un episodio che ha acceso i riflettori su una realtà già fragile, tra incertezze societarie e tensioni ambientali. Al di là degli aspetti giudiziari, la vicenda racconta ancora una volta le difficoltà strutturali di molte società, dove il campo passa in secondo piano rispetto ai problemi economici e gestionali. Una notizia che preoccupa tifosi e addetti ai lavori e che riapre il dibattito sulla sostenibilità del sistema calcio, soprattutto fuori dai grandi palcoscenici. Ecco di seguito gli spettatori del weekend.

Legenda

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card

Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Serie A

Sassuolo – Inter (150, viet. res.)

Juventus – Lazio (vietata)

Bologna – Parma (250)

Genoa – Napoli (vietata)

Roma – Cagliari (130, fid., no gr. org.)

Atalanta – Cremonese (180)

Verona- Pisa (25, viet.res.)

Fiorentina- Torino

Lecce- Udinese

Spettatori Serie B

Cesena- Pescara (vietata)

Juve Stabia – Padova (176)

Catanzaro – Reggiana (211)

Frosinone – Venezia (138)

Modena – Sampdoria (2.650)

Monza – Avellino (2.000)

Mantova – Bari (245)

Carrarese – Südtirol (27)

Spezia – Entella (110)

Palermo – Empoli (80)

Serie C- girone A

Lumezzane – Cittadella

Novara – Brescia (800, s.o.)

Alcione Milano – Arzignano (0)

Virtus Verona – Giana Erminio

Pergolettese – Trento

Triestina – Inter U23 (0)

AlbinoLeffe – Pro Patria

Lecco – Pro Vercelli (vietata)

Ospitaletto – Renate

Vicenza – Dolomiti Bellun.

Girone B

Ravenna – Carpi (8)

Torres – Juventus U23 (0)

Pontedera – Ternana (110)

Gubbio – Campobasso

Sambenedettese – Perugia (500, s.o.)

Pineto – Ascoli (500, s.o.)

Livorno – Bra (4)

Arezzo – Pianese (9)

Vis Pesaro – Forlì

Ser. C- gir. C

Benevento – Picerno

Latina – Cavese (vietata)

Altamura – Monopoli (vietata)

A. Cerignola – Salernitana (500, s.o.l

Crotone – Atalanta U23 (0)

Giugliano – Cosenza

Casertana – Foggia (vietata)

Casarano – Sorrento (23)

Potenza – Siracusa

Disclaimer: dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.