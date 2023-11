Il caso Vlahovic è uno degli argomenti più chiacchierati nelle ultime settimane alla Juventus. Il giocatore è tornato al gol contro l'Inter, ma permane il problema del suo contratto, che prevede un incremento dell'ingaggio fino a 12 milioni di euro a stagione a partire dalla stagione 2025-2026. Se non dovesse arrivare l'intesa sulla spalmatura dell'ingaggio la Juventus potrebbe valutare la cessione a gennaio o in estate. Proprio per il Calciomercato estivo si starebbe valutando l'acquisto di Victor Boniface.

La Juventus potrebbe acquistare Boniface nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli in caso di partenza di Vlahovic la Juventus valuterebbe per la prossima stagione Victor Boniface. La punta nigeriana sta mostrando un notevole talento in Bundesliga con 11 gol e 6 assist in 17 partite. Cristiano Giuntoli avrebbe individuato il giocatore ideale sia per motivi tecnici che economici, senza contare che rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Boniface ha 23 anni ed è nazionale nigeriano, compagno di Osimhen, anche lui acquistato da Giuntoli quando era direttore sportivo del Napoli.

Tuttavia, la concorrenza per Boniface potrebbe essere agguerrita, con diversi club interessati al talento emergente.

Inoltre, Xabi Alonso, allenatore dello Schalke 04 dove gioca attualmente Boniface, sembra intenzionato a trattenere il giocatore, anche se la sua permanenza potrebbe essere messa in discussione dal possibile interesse di club più prestigiosi come il Real Madrid. La valutazione di mercato di Boniface è di circa 40 milioni di euro ed ha un contratto fino a giugno 2028 con la società tedesca.

Le possibili strategie di mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta importante: la società bianconera potrebbe lasciarlo partire per 75 milioni di euro. Su Vlahovic ci sarebbe l'Atletico Madrid, che però difficilmente offrirà una somma così pesante per il cartellino del giocatore.

Potrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare l'investimento, a tal riguardo si parla soprattutto di Alvaro Morata, già 12 gol in questo inizio di stagione con l'Atletico Madrid fra campionato spagnolo e Champions League. Rimanendo in tema cessioni un altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Samuel Iling-Junior: il centrocampista inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ed è valutato 20 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe il Tottenham che potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita alla Juve, ovvero Pierre-Emile Hojbjerg, che andrebbe a rinforzare il centrocampo della società bianconera