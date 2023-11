La Juventus avrebbe trovato l'intesa economica con gli agenti di Lazar Samardzic che in caso di passaggio dalla Friuli bianconera alla Torino bianconera andrà a guadagnare tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.

Adesso il calciatore tedesco naturalizzato serbo attenderebbe soltanto che i due club trovino l'accordo, dopo di che si trasferirà alla corte di Massimiliano Allegri con grandi possibilità che la cosa possa accadere già a gennaio.

Samardzic dovrebbe arrivare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto

La formula su cui il Ds Cristiano Giuntoli starebbe meditando prevede un prestito da 4-5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18 o 19 che diventerebbe obbligo nel caso in cui il club dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

Il serbo era già stato vicino in estate a lasciare l'Udinese per approdare all'Inter: era tutto fatto ma al momento delle firme l'affare saltò per alcune incomprensioni sorte tra il padre e la dirigenza dell'Inter. Samardzic ha ingoiato il boccone amaro e si è rimesso a disposizione dell'Udinese con cui fin qui ha realizzato in campionato due gol e un assist. La compagine friulana ha da poco trovato la prima vittoria in campionato, 0-1 in casa del Milan, e in generale stenta a decollare: la società ha cercato di dare una scossa avvicendando in panchina Sottil con Cioffi ma le cose non sono cambiate più di tanto. Nella fattibilità dell'affare anche la posizione in classifica dell'Udinese avrà infatti un peso importante: difficile che il club dei Pozzo lasci andare il miglior calciatore a metà anno.

Dalle parti della Continassa 'tiferanno' dunque Udinese, nel frattempo i colloqui tra i due club proseguiranno.

Dove e come Allegri impiegherebbe Samardzic

Samardzic ha in un sinistro raffinato ed educato la sua qualità migliore: nell'Udinese il calciatore batte punizioni e corner data la capacità di dare ai palloni una traiettoria morbida e liftata, anche così si spiga il tiro da fuori di cui è dotato il serbo (nell'ultimo turno interno contro l'Atalanta Samardzic ha ad esempio centrato la traversa da 30 metri proprio calciando a giro di sinistro).

Dalle parti di Napoli si stanno ancora stropicciando gli occhi per il meraviglioso gol segnato dal serbo contro la squadra di casa, una serpentina partita da centrocampo con 4 dribbling realizzati e un tiro calibrato che ha beffato Meret per la rete della bandiera dell'Udinese sconfitta 1 a 4.

Nella Juventus Allegri lo impiegherebbe come mezzala di destra, così da potersi accentrare, ma all'occorrenza anche sotto punta, quando Chiesa non sarà disponibile o si vorrà anche solo dargli un turno di riposo.