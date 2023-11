Non si spengono le voci di mercato circa la possibile cessione di Dusan Vlahovic, riferimento principale del reparto offensivo della Juventus con cui il serbo continua però a rendere a corrente alternativa. Nel big match di domenica sera contro l'Inter è finalmente arrivata una rete del centravanti ex Fiorentina che ha così spezzato un digiuno di oltre due mesi, un rendimento incostante il suo che continua ad alimentare i rumor di Calciomercato, con l'Atletico Madrid in pole per proporre un'offerta ai bianconeri.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli spagnoli vorrebbero offrire in contropartita il cartellino di Rodrigo De Paul, ma serviranno almeno 30, 35 milioni di euro cash per far decollare la trattativa.

De Paul + 35 milioni per Vlahovic, ma se ne parlerà in estate

Le defezioni di Fagioli e Pogba, fermati rispettivamente per il coinvolgimento nel caso scommesse illegali e per violazione delle normative antidoping, costringono Cristiano Giuntoli a sondare il mercato dei centrocampisti alla ricerca di nuovi profili da inserire in rosa.

Quello di Rodrigo De Paul sarebbe perfetto ma se l'Atletico Madrid vuole davvero coinvolgere Vlahovic nella trattativa bisognerà quasi certamente attendere la sessione estiva: la trattativa appare infatti molto complessa e difficilmente potrebbe essere completata in inverno. Il motivo? De Paul vale al massimo 30 milioni, il serbo più del doppio, ecco che i Colchoneros dovranno aggiungere almeno 30-35 milioni di euro per far anche solo sedere Giuntoli al tavolo delle trattative.

La Juventus vuole comunque rinnovare il contratto di Vlahovic

Nonostante dunque la posizione del centravanti ex Fiorentina sia costantemente in bilico, il club pianifica comunque il rinnovo del contratto, questo sia per abbassare i costi di ammortamento annuo del calciatore a bilancio sia per avere maggiore potere in sede di cessione (più un contratto è lungo maggiore è il valore dell'esborso che una società è chiamata ad effettuare per portarlo a casa).

A questo c'è da aggiungere che da accordi presi al momento del passaggio in bianconero, nell'ultimo anno di contratto (il 2025-26), l'ex Fiorentina passerà a percepire da 7 a 12 milioni netti l'anno, decisamente troppi, ecco che Giuntoli punta ad un prolungamento di due anni con ingaggio spalmato. In cambio la Juventus potrebbe accontentare i procuratori di Vlahovic inserendo una clausola rescissoria di un valore ancora da concordare.