Il giornalista sportivo Luca Marchetti ha recentemente parlato delle indiscrezioni di mercato che riguardano un possibile l ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus, qualora i bianconeri a fine stagione si dovessero separare da Massimiliano Allegri.

Intanto sul futuro della panchina della Juve si sono recentemente espressi pure i giornalisti Ivan Zazzaroni e Paolo Bargiggia.

In tutto questo nelle ultime ore il CEO di Exor, holding controllante della Juventus, John Elkann ha però rilasciato delle dichiarazioni che paiono una conferma per Allegri: "È un tecnico che ha vinto tanti trofei e ci auguriamo di vincerne ancora con lui".

Il giornalista sportivo Marchetti ha parlato del futuro della panchina della Juventus

"Penso che sia presto per parlare del futuro della panchina della Juventus, quest'estate Allegri avrà un altro anno di contratto con la società bianconera e non è da scartare la possibilità trovino un'intesa per rescindere il contratto", sono state queste le dichiarazioni di Luca Marchetti in un intervento TMW Radio.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "Non credo che Conte sia l’unica opzione per la Juventus, ci sono tanti grandi allenatori disponibili e si può valutare una soluzione differente. Tutte le squadre possono pensare a De Zerbi, tutte le squadre stanno seguendo il lavoro di allenatori come Thiago Motta e Palladino".

Le parole di Ivan Zazzaroni e di Paolo Bargiggia sulla panchina bianconera

Anche il giornalista Ivan Zazzaroni alla trasmissione tv Pressing ha parlato del futuro della panchina bianconera: "Che Conte voglia tornare alla Juventus credo lo sappiano anche i muri, che sia quella la sua società di gradimento. Ha rifiutato il Napoli perché ha idee completamente diverse.

Per quanto riguarda Allegri, lui vuole andare via a fine stagione. Non ci sono le condizioni per rimanere, prenderà i soldi che dovrà prendere e andrà via. È normale così, lui appartiene a un'altra Juve che non c'è più. Probabilmente è un po' disorientato da ciò che accade oggi. Si dimette? Ci sono tanti modi per andare, ha ancora un anno di contratto".

La pensa in modo piuttosto simile pure il giornalista Paolo Bargiggia, il quale recentemente è stato intervistato dal sito Juventusnews24.com e ha asserito: "Dalle informazioni che ho raccolto e dai segnali che ho ricevuto, dovrebbe esserci la chiusura del rapporto tra Allegri e la Juve. È chiaro che Conte è nettamente favorito a sostituirlo".