Tra meno di 10 giorni Juventus e Inter, seconda e prima in classifica, daranno vita ad uno scontro diretto che al di là delle dichiarazioni di facciata ha una posta in palio altissima.

Entrambe le squadre però avranno a che fare con diversi dubbi di formazione: la Juventus in particolare potrebbe accantonare il consueto 352 e affrontare l'Inter con il 3-4-3 dati i problemi fisici che negli ultimi giorni hanno interessato Manuel Locatelli e Fabio Miretti. A centrocampo potrebbero così esserci McKennie e Rabiot mentre in attacco ci sarebbero Dusan Vlahovic, Moise Kean e Federico Chiesa.

L'Inter, invece, non avrà a disposizione Alessandro Bastoni che ha accusato un infortunio al polpaccio. Calhanoglu invece è da valutare e verrà costantemente monitorato perché è rientrato a Milano anzi tempi dagli impegni con la Turchia per via di un'infezione alle vie respiratorie.

Allegri pronto al 3-4-3 per affrontare l'Inter

Viste le possibili defezioni di Locatelli e Miretti, che hanno abbandonato i rispettivi ritiri di Italia maggiore e U21 per problemi fisici, l'allenatore livornese starebbe dunque pensando di abbandonare il 3-5-2 per inserire un attaccante in più. La difesa dovrebbe essere composta sempre da Gatti, Rugani e Bremer (Danilo non recupererà) mentre a centrocampo potrebbe essere disposta una linea a quattro con Filip Kostic, McKennie, Rabiot e Cambiaso.

In attacco invece dovrebbero agire Kean, Chiesa e Vlahovic. Panchina per Milik e Illing-Junior che verrebbero inseriti a partita in corso.

Allegri potrebbe prendere in considerazione anche Nicolussi Caviglia qualora volesse invece mantenere il 3-5-2 ma l'ex Salernitana è comunque indiziato a non partire titolare.

Inter in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu

L'Inter, invece, monitora la situazione relativa ad Hakan Calhanoglu che ha lasciato il ritiro della nazionale turca per un'infezione alle vie respiratore. Il centrocampista è tornato a Milano e cercherà adesso di recuperare in vista di un big match che potrebbe consentire a Lautaro e compagni di allungare sulla Juventus portandosi a più 5.

Non ci sarà invece certamente Alessandro Bastoni, per lui un infortunio al polpaccio. Inzaghi spera però di poter avere almeno in panchina Juan Cuadrado e si prepara a lanciare Stefan De Vrij dal primo minuto al centro della difesa, con Darmian come braccetto di destra e Francesco Acerbi, al posto proprio di Bastoni, schierato a sinistra. Per il resto i titolarissimi, con Dumfries e Di Marco larghi e Asllani pronto in caso Calhanoglu non ce la faccia: davanti invece Lautaro Martinez e Marcus Thuram.