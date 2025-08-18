Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus sarebbe entrata in contatto con l'entourage di Edon Zhegrova, esterno offensivo dato in uscita dal Lille.

Balzarini conferma: 'C'è stato un contatto fra il club bianconero e Zhegrova'

"Un contatto da parte della Juventus per Zhegrova c'è stato", così ha esordito nel suo ultimo video Gianni Balzarini. Il giornalista, è poi sceso nel dettaglio dell'indiscrezione rivelando: "Sono stati mandati degli intermediari a effettuare un sondaggio per il giocatore, al quale è interessato anche l'Olympique Marsiglia, lui vuole lasciare il Lille e quindi confermo che effettivamente il contatto c'è stato.

Da qui a dire che poi si perfezionerà una trattativa ne passa di tempo, però l'importante è che ci sia stato il contatto. Perché dico l'importante? Perché a me è un giocatore che strapiace, quindi parlo anche un po' a titolo personale. Qualcuno mi ha fatto notare che anche Nico Gonzalez nella Fiorentina faceva sfracelli, ma io sono convinto che non era continuo come il kosovaro. La percentuale di riuscita dei dribbling di Zhegrova è altissima, cosi come quella dei duelli vinti nel uno contro uno. Mi sembra un giocatore tecnicamente più dotato di Nico Gonzalez. Poi, ci vuole sempre il campo per i riscontri, ma il campo fino adesso ha detto queste cose qua".

Balzarini ha proseguito: "Non andiamo oltre l'idea di un sondaggio, non andiamo oltre l'idea che comunque Comolli sia interessato a questo giocatore e consideriamo sempre la forte concorrenza dell'Olympique Marsiglia.

Dipenderà un po' un po' da lui e dipenderà dalla trattativa Nico Gonzalez, perché l'Atletico Madrid sui 30 milioni richiesti da Comolli vorrebbe ottenere uno sconto che per la Juventus di tradurrebbe in una minusvalenza. Tra l'altro i Colchoneros hanno iniziato con una sconfitta la Liga e evidentemente a maggior ragione la necessità di rinforzi diventa più ampia. Quindi Simeone ha individuato in Nico Gonzalez uno di questi possibili rinforzi, però ripeto, la cifra di 30 milioni spaventa un po' gli spagnoli".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Spero si faccia un tentativo serio per Zhegrova'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Tutti i giocatori che creano superiorità numerica sono merce rara, se ci fosse la possibilità di prendere Zhegrova spero che la Juve faccia un tentativo", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece sottolinea meno convinto: "Zhegrova è da dicembre che non gioca per colpa della pubalgia. In più è un esterno alto come Nico e nel 3-4-2-1 di Tudor sarebbe necessariamente adattato fuori ruolo".