Calciomercato Juventus, Della Valle: 'Prima offerta dell'Al-Ahli per Locatelli respinta, ci sarà però un rilancio'

La giornalista Fabiana Della Valle ha parlato su Youtube di una notizia di calciomercato uscita nella giornata di oggi: "Sulla Juventus irrompe l'Arabia e una squadra in particolare, l'Al-Ahli che ha messo gli occhi su Manuel Locatelli: è stata presentata tramite l'agente del centrocampista un'offerta di 20-25 milioni ai bianconeri per portare a casa il capitano della squadra piemontese e al giocatore un'offerta da 11 milioni che è più del doppio di quello che guadagna attualmente.

Quindi una cifra sicuramente importante. Molti perciò si domanderanno se Locatelli sia sul mercato ma la risposta è no. Infatti è considerato un perno, uno dei punti fermi del centrocampo della Juventus e un titolarissimo per Igor Tudor insieme a Thuram".

Della Valle ha poi precisato: "Questo però non significa niente perché si sa che nel mercato tutto può succedere. La prima offerta è stata respinta dalla Juventus, che ha "No, grazie, noi non trattiamo per Locatelli". Da qui però a chiudere definitivamente l'operazione ce ne passa. Locatelli comunque ha un cuore bianconero, non ha finora manifestato volontà e interesse ad andare via dalla Juve, ha raggiunto il suo sogno, appunto, quello di indossare la fascia che gli è stata data da Thiago Motta e confermata da Tudor, è ormai uno dei senatori di questo gruppo molto giovane e quindi faccio fatica a immaginare che possa andare via.

Però anche vero che i soldi messi sul tavolo in questo momento sono tanti e potrebbero diventare ancora di più e questo perché gli arabi hanno intenzione di fare una campagna acquisti importante. Stanno trattando anche Zakaria, un altro ex bianconero che porterà alla Juve una percentuale dalla rivendita del giocatore. Dopodiché appunto Locatelli è uno dei calciatori che vorrebbero convincere, quindi hanno già fatto sapere che ci sarà un rilancio e che stanno preparando una nuova offerta per la Juventus".

Juventus, i tifosi rispondono a Della Valle: 'Locatelli è bianconero ma se alzano la cifra dobbiamo cederlo'

Le parole di Fabiana Della Valle hanno acceso la discussione sul web: "Dici bene, Locatelli è juventino dalla testa ai piedi, uno dei pochi leader in rosa, italiano, merce rara in questo momento.

Però non parliamo di un fenomeno e se gli arabi dovessero alzare l'offerta sui 50 milioni, la Juve a quel punto sbaglierebbe a non accettarla", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Secondo me Locatelli è stato sempre sottovalutato tecnicamente; certo non è mai stato un fenomeno però un buon giocatore sicuramente si. Anche dal punto di vista mediatico non è molto ben visto".