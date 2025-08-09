C'è una voce che circola da alcuni giorni e che vede il Crotone interessato al profilo di Vladimir Golemic. Il difensore, che ha già vestito la maglia rossoblù in due momenti differenti della sua carriera, ha annunciato di aver superato i problemi cardiaci che lo avevano portato a doversi fermare nell'ultimo periodo durante la militanza al Vicenza. Per lui sono arrivate offerte, una delle quali arriverebbe anche dalla Serie C italiana con il Crotone, sua ex squadra, che potrebbe rappresentare una pista percorribile.

Crotone, Golemic come Barberis: ritorno in Calabria per rilanciare la carriera

Come accaduto lo scorso anno con il ritorno a svincolato di Andrea Barberis in Calabria, anche per Vladimir Golemic potrebbe ripartire dall'Ezio Scida. All'età di 34 anni il difensore potrebbe rimettersi in gioco come confermato da lui stesso in una recente intervista rilasciata a Il Giornale di Vicenza. "Ho ricevuto proposte dalla Polonia, dalla Svizzera e dall'Europa dell'Est - ha dichiarato Golemic - ma la mia intenzione è quella di rimanere in Italia. Attualmente ho quattro offerte e una squadra di Serie C che punta alla promozione: valuterò con attenzione, e deciderò in base a chi mi offre un progetto ambizioso".

Golemic e il recente passato con la maglia del Vicenza

Nel corso dell'intervista il calciatore è tornato anche a parlare delle ultime settimane vissute da calciatore al Vicenza, difficili per lui e per la sua famiglia. "È una cicatrice che non si è ancora rimarginata - ha concluso il difensore -, non scorderò mai il modo in cui sono stato trattato. La società avrebbe potuto fare molto per starmi vicino, anche solo offrendo un sostegno psicologico, ma non ha fatto niente. Non è qualcosa di superato, non posso dimenticare. Gli amici rimangono, per me era come una seconda famiglia."

Crotone, le altre possibili operazioni di mercato

Se dovesse arrivare Vladimir Golemic, il Crotone dovrà mandare a giocare altrove almeno un centrale difensivo, forse anche due.

In questa ottica Nicolò Armini potrebbe valutare le offerte ricevute nell'ultimo periodo. Pescara e Campobasso si erano interessate nelle scorse settimane senza affondare il colpo.

Da valutare anche il futuro del giovane Nicolò Cocetta, arrivato a gennaio dalla Turris e quasi mai impiegato dal tecnico Emilio Longo.

La società calabrese dovrà effettuare una riflessione poi su Daniel Leo: il calciatore, capace di giocare sia da terzino che da centrale difensivo potrebbe anche rimanere in Calabria. Da Avellino si fa strada anche una voce che vorrebbe Paolo Frascatore, terzino destro, tra le idee dei rossoblù.