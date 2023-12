Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Joaquin Correa, che al Marsiglia non sta facendo benissimo e adesso è anche ai box a causa di un infortunio alla caviglia. Il riscatto è sempre più complicato e le possibilità che torni all'Inter sono alte, ma non per restarci. L'argentino non rientra nei piani del club meneghino ma il suo futuro potrebbe essere sempre a Milano, sull'altra sponda del Naviglio, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Milan che cerca soluzioni per il reparto offensivo.

Il Torino potrebbe sfoltire la rosa a gennaio puntando alla partenza di quei calciatori che non hanno convinto Ivan Juric. Tra questi ci sarebbe Radonjic che dopo un inizio buono è finito ai margini e fatica a ritagliarsi uno spazio in prima squadra. La cessione a questo punto sembra molto probabile.

Correa piacerebbe al Milan

Joaquin Correa potrebbe accendere i rumor di mercato la prossima estate. L'argentino è in prestito al Marsiglia, che difficilmente lo riscatterà a meno che non scatti l'obbligo ma anche in questo caso è un'ipotesi molto difficile visto che scatterebbe solo qualificandosi direttamente in Champions League, arrivando tra le prime tre in classifica, e la squadra di Gattuso al momento è sesta con 23 punti, a meno sette dal terzo posto.

L'Inter, dunque, dovrà trovare un acquirente che potrebbe non essere così lontano. Al Tucu, infatti, si sarebbe interessato il Milan, con le due società che potrebbero imbastire una trattativa che possa risolvere le esigenze anche dalla società nerazzurra. I due club stanno pensando ad uno scambio alla pari con Correa che si trasferirebbe in rossonero, mentre a fare il percorso inverso sarebbe Alessandro Florenzi.

Quest'ultimo all'interno della rosa andrebbe a prendere il posto di Juan Cuadrado, che è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà, anche alla luce dei continui problemi fisici.

Per quanto riguarda Correa potrebbe dare a Stefano Pioli diverse soluzioni dal punto di vista tattico, essendo in grado di giocare sia da esterno d'attacco, ma all'occorrenza anche da trequartista/seconda punta nel 4-2-3-1, elemento che sembra mancare ora nella rosa rossonera dopo l'addio di Brahim Diaz, con l'allenatore che sta adattando Loftus-Cheek.

Radonjic in uscita

Il Torino sembra orientato a cedere Radonjic nella prossima sessione di calciomercato a gennaio. Il serbo era partito bene con la tripletta segnata alla Salernitana a inizio stagione, ma è rimasto un lampo nel buio e da allora il nulla, con nove presenze totali collezionate in campionato. Al momento non sono arrivate proposte e per questo non sarà semplice trovare un acquirente per il classe 1996. Non è da escludere che si possa provare a trovare una soluzione sempre in Italia, con il Toro che potrebbe anche bussare ad esempio alle porte dell'Empoli, provando ad imbastire uno scambio con uno tra Cambiaghi e Baldanzi.

In questo modo Juric avrebbe un'altra seconda punta su cui fare affidamento nel suo 3-4-2-1 con Sanabria, Vlasic e Zapata su tutti a completare il reparto.