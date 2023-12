Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la partita di questa sera tra Genoa e Juventus sarà l'occasione ideale per i dirigenti bianconeri di vedere dal vivo Albert Gudmundsson, esterno islandese che piacerebbe da tempo alla Vecchia Signora. Chi invece non dovrebbe tornare alla Continassa per gennaio sarebbe Federico Bernardeschi, calciatore del Toronto che si è proposto alla Juve ma che non riscontrerebbe l'interesse del club piemontese.

La Juventus osserverà contro il Genoa osserverà con attenzione il profilo di Gudmundsson

Albert Gudmundsson sarà uno dei protagonisti della partita che giocheranno questa sera al Luigi Ferraris Genoa e Juventus e con l'occasione, il club bianconero avrà la possibilità di osservare da vicino uno dei talenti più brillanti del calcio islandese.

Gudmundsson alla sua prima stagione da titolare in Serie A sta davvero stupendo tutti: i numero parlano di 7 gol ed un assist messi a segno in 15 partite disputate tra campionato e Coppa Italia, un bottino di tutto rispetto se si considera che il classe '97 agisce sulle fasce e non da prima punta. Inoltre, Gudmundsson ha saputo reinterpretarsi anche più ruoli sul versante offensivo, giocando tal volta sulla destra e anche alle spalle di un attaccante come trequartista. Una poliedricità che alla Juventus apprezzerebbero particolarmente e che permetterebbe ad Allegri di variare dal classico 3-5-2 attuato tutt'oggi ad un 4-3-3 più offensivo. Di conseguenza Giuntoli potrebbe tentare di intavolare una trattativa con il Genoa già dal prossimo gennaio, con la consapevolezza che il valore di Gudmundsson si aggirerebbe intorno ai 15/ 20 milioni di euro.

Una somma che il direttore sportivo potrebbe ottenere con una cessione di un giovane della rosa bianconera come Samuel Iling-Junior, ex Chelsea che piacerebbe a Tottenham e Marsiglia.

Juventus, Bernardeschi vorrebbe tornare in bianconero ma Giuntoli non sembrerebbe essere interessato

Tra i tanti profili accostati alla Juventus per quello che concerne l'acquisizione di un esterno, si è fatto molto il nome di Federico Bernardeschi.

L'attuale calciatore del Toronto, in un paio di interviste recenti, ha sottolineato il suo desiderio di tornare a vestire la maglia bianconera anche solo per 6 mesi. Questo perché il calciatore oltre ad essere legato alla Juventus vorrebbe mostrarsi al nuovo CT dell'Italia Luciano Spalletti che in estate diramerà la lista ufficiale dei calciatori convocati per Euro 2024.

Da quello che filtrerebbe dalla Continassa però, il club bianconero non sarebbe entusiasta di un eventuale ritorno di Bernardeschi, il quale potrebbe tentare la sorte per gennaio in un altra società n Italia o direttamente all'estero.