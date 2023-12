Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato del dualismo tra Inter e Juventus, del ritorno al gol di Dusan Vlahovic e delle parole del disegnatore Gianluca Rocchi sugli episodi della gara col Genoa.

Anche l'ex calciatore Paolo Tramezzani ha detto la sua sul confronto tra gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Simone Inzaghi, evidenziando come i nerazzurri gli siano sembrati particolarmente concentrati sulla vittoria del campionato.

Chirico: 'Allegri ha voglia di grande riscatto ma non parlerà mai di scudetto perché l'Inter è più forte'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato a Calciomercato.com della vittoria ottenuta dalla Juventus con il Frosinone: "Dal modo di vivere la partita di Allegri cogliamo che lui ha una grande voglia di riscatto. Ha visto che la squadra poteva cogliere i tre punti e non voleva perdere la partita con il Frosinone. Si è arrabbiato perché vuole riscattare i precedenti due anni che non sono da Allegri, due anni in cui non competi mai e non porti a casa trofei. Non parlerà mai di scudetto e anche secondo l'Inter è più forte ma finché sei li puoi sperare".

Il giornalista parlando poi di Vlahovic ha sottolineato: "Finalmente è tornato al gol, vedendosene annullare giustamente uno.

Però era entrato male, divorandosi un gol che un centravanti deve fare, ma poi si è rifatto con quello splendido stacco di testa andando a mettere la palla all'angolino. Detto questo, non cambio il parere su di lui, ha fatto il suo e finora il rendimento è scarso. Deve tornare a fare gol con frequenza".

Chirico è poi tornato sulle dichiarazioni del disegnatore arbitrale Gianluca Rocchi dette nel format Dazn Open Var: "Si è evidenziato un particolare non trascurabile, Rocchi ti dice che Malinovskyi era da rosso e le mani di Bani più rigore che no, poi senti le registrazioni del VAR che vanno completamente all'opposto.

Questo evidenzia che nonostante esistano delle regole e delle prassi sul comportamento dell'arbitro di fronte a certi episodi, il VAR fa come vuole lui, imponendosi sull'arbitro in campo e sul designatore dell'AIA. Questo evidenzia un problema serio, perché cosi si rovinano le partite. Se la Juventus avesse segnato il rigore con il Genoa sarebbe stato a due punti dall'Inter".

Tramezzani: 'Vedo un'Inter molto concentrata in campionato, vuole la seconda stella'

Anche l'ex calciatore Paolo Tramezzani ha parlato del duello in campionato tra Inter e Juventus e lo ha fatto in esclusiva ai microfoni del portale l'Interista.it: "Per quello che ha detto il campionato sembra una lotta a due e potrebbe continuare così. Poi è chiaro che l'Inter mi sembra che abbia quella forza, quella mentalità e quella squadra per prendere il largo, ne sono convinto. Vedo un'Inter molto concentrata sul campionato: dall'inizio dell'anno mi sembra che si sia messa in testa di volere la seconda stella".

Tramezzani ha poi concluso il suo intervento parlando di quelle che potrebbero essere le manovre di mercato dell'Inter a gennaio e sottolineando come i nerazzurri dovrebbero prendere un sostituto di Cuadrado e un attaccante che possa alternarsi con Lautaro e Thuram.