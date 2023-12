Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe presto mettersi a tavolino con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per scegliere gli obiettivi di mercato di una sessione invernale che si appresta a essere complicata per i bianconeri. In particolare servono un centrocampista e un'ala offensiva, ma costi dei calciatori che piacciono sarebbero elevati e di conseguenza la Vecchia Signora può ripiegare su altri nomi.

Allegri chiede rinforzi a centrocampo: Giuntoli studia una situazione complessa

L'anno solare calcistico si appresta a terminare e con esso si apriranno le porte del Calciomercato invernale, una sessione spesso avara di soddisfazioni per i tifosi ma che a volte ha regalato gioie inaspettate.

Proprio nel periodo in cui ci si appresta a festeggiare l'epifania, Allegri potrebbe mettersi a tavolino con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per elaborare un piano che permetta alla Juventus di essere competitiva per lo scudetto contro l'Inter fino a giugno. Per fare questo, sembrerebbe logico ipotizzare che i bianconeri si debbano potenziare nel settore di centrocampo, un reparto che a inizio stagione annoverava tra le proprie fila nomi come Pogba e Fagioli ma che da mesi deve fare a meno del loro apporto per i rinomati casi di squalifica che li hanno colpiti. Ecco perché un mediano con determinate caratteristiche dovrebbe arrivare: ad Allegri servirebbe un calciatore di gamba, bravo a inserirsi nelle ripartenze e che sappia aiutare la squadra in fase realizzativa.

Un centrocampista, per esempio, Rodrigo De Paul: l'argentino spesso accostato alla Juventus, vivrebbe un momento di stallo nell'Atletico Madrid, che l'avrebbe anche lasciato andare per gennaio ma non in prestito come vorrebbero i bianconeri. Un altro calciatore con caratteristiche simili a quelle ricercate da Allegri sarebbe Kalvin Phillips, mediano in uscita dal Manchester City che però nelle ultime ore avrebbe messo davanti alla Juventus un'altra squadra dagli stessi colori sociali, il Newcastle.

Pertanto Giuntoli pur di portare alla Continassa un elemento nuovo nel reparto di centrocampo può "ripiegare" su elementi come quello di Ferguson, calciatore scozzese del sorprendente Bologna che comunque apparirebbe complicato da strappare ai felsinei a stagione in corso.

Oltre a un centrocampista Allegri vorrebbe un attaccante: Berardi il sogno, Sudakov l'ipotesi più plausibile

Oltre a un nuovo centrocampista Giuntoli vorrebbe anche l'acquisizione di un attaccante esterno. Il nome sempre di moda a Torino sarebbe quello di Domenico Berardi, esterno del Sassuolo che l'ad degli emiliani Carnevali non lascerebbe partire a meno di 30 milioni di euro. Una somma proibitiva per le casse dei bianconeri, che di conseguenza potrebbero puntare a gennaio su Georgiy Sudakov, fantasista dello Shakhtar Donetsk che costerebbe circa la metà rispetto a Berardi.