Il giornalista e presentatore Paolo Bargiggia ha espresso dubbi sulla conferma di Massimiliano Allegri alla Juventus, suggerendo come sostituto Thiago Motta. Bargiggia ha condiviso la sua opinione durante l'intervento a Radio Cusano Campus, affermando che Thiago Motta è uno dei tecnici preferiti dal direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli.

Il giornalista sportivo Bargiggia sul futuro della panchina della Juventus

''Io non confermerei Allegri alla Juve e punterei su Thiago Motta''. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia intervistato da Radio Cusano Campus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che il tecnico del Bologna sarebbe gradito da Cristiano Giuntoli. L'italo-brasiliano si sta confermando come uno dei migliori tecnici del campionato italiano, il quinto posto del Bologna ne è la dimostrazione.

Sebbene Bargiggia riconosca che attualmente sia prematuro delineare questo scenario, considerando che Allegri ha ancora un anno di contratto in corso, ha sottolineato la possibilità che alla fine della stagione il tecnico livornese e la dirigenza juventina possano discutere la separazione. A tal riguardo il giornalista sportivo ha dichiarato: ''Allegri e la dirigenza juventina a fine stagione potrebbero sedersi intorno a un tavolo con l'allenatore toscano potrebbe lasciare soprattutto se avrà offerte importanti tipo dall’Arabia Saudita''.

Nel recente Calciomercato estivo si è parlato molto del possibile addio del tecnico livornese, con interessi evidenti da società dell'Arabia Saudita. Alla fine però ha deciso di rimanere a Torino anche per riscattare la stagione difficile condizionata anche dalle vicende giudiziarie.

In caso di un addio di Allegri, Bargiggia ha suggerito che la Juventus potrebbe intraprendere un nuovo ciclo con un allenatore come Thiago Motta, ritenuto sotto osservazione per il suo approccio al calcio.

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha un contratto fino a giugno 2025 e al momento ha la fiducia della società bianconera come più volte ribadito dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino e dal Football Director Cristiano Giuntoli. Evidente però che in primavera sarà necessario un incontro per gettare le basi per la prossima stagione.

Sembra difficile che Allegri rimanga con un solo anno di contratto, per questo non è da scartare la possibilità di un prolungamento di contratto.

Per quanto riguarda invece Thiago Motta è in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Bologna e al momento non si parla di prolungamento di contratto. Dopo un'ottima carriera da giocatore, l'italo-brasiliano ha iniziato il cammino professionale da allenatore nel 2018-2019 nelle giovanili del Paris Saint Germain prima dell'esperienza al Genoa. Nel 2021-2022 contribuisce alla permanenza dello Spezia in Serie A prendendo il posto di Italiano, trasferitosi alla Fiorentina. Dal 2022 è diventato allenatore del Bologna, dando dimostrazione non solo di un bel calcio ma anche di valorizzazione dei giovani, caratteristiche che piacciono molto alla società bianconera.