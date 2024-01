È l'Inter la squadra con più rigori a favore in Serie A. I nerazzurri non sono quindi solo in testa alla classifica reale e campioni d'inverno davanti alla Juventus, ma anche primi nella speciale graduatoria sui rigori assegnati, davanti al Frosinone e al Napoli.

Nessuno ha avuto più rigori dell'Inter in Serie A

Il giro di boa del campionato è un momento di analisi a tutto tondo e così spuntano una dietro e l'altra tante classifiche. Una tra le più curiose è quella dei rigori concessi alle varie squadre dove a primeggiare è ancora la formazione di Inzaghi che, unica in campionato, si è presentata sette volte dal dischetto, con mira perfetta visto che tutti i palloni calciati sono finiti in fondo alla rete avversaria.

Alle spalle della capolista si piazza lo spumeggiante Frosinone di Di Francesco con sei massime punizioni assegnate e altrettante realizzate. A quota sei c'è anche il Napoli che però per due volte ha sbagliato la conclusione, ennesimo dato che certifica la pessima stagione degli azzurri, fuori dalla lotta per confermarsi campioni d'Italia fin dalle prime battute del torneo e ora anche a rischio scivolamento fuori dalle posizioni che valgono l'Europa

Dietro al terzetto di testa a quota cinque rigori a favore ci sono il Milan e il Sassuolo, Dionisi e Pioli possono essere decisamente soddisfatti dei propri giocatori visto che in entrambi i casi nessuno ha sbagliato dal dischetto.

In sesta e settima posizione ci sono la Roma con quattro tentativi effettuati e tre segnati e poi la Juventus, sempre con quattro ma a quota due errori.

Folta la batteria delle squadre a cui sono stati concesse tre massime punizioni: Lazio e Lecce, che hanno sempre trasformato, Fiorentina, Udinese e Bologna, con 2 gol e un errore, e ancora Cagliari e Verona che però ne hanno infilato in porta solo uno, uno score pesante se si pensa che entrambe sono in lotta per la salvezza e in zona così calde anche solo una rete può fare la differenza.

Il Monza è fermo a due, con una rete e un errore, mentre Empoli, Genoa, Salernitana e Torino sono andati una volta dagli undici metri, senza mai sbagliare.

L'unica formazione a cui non è mai stato fischiato un rigore a favore in queste 19 giornate è l'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini, davvero un dato difficile da ipotizzare prima dell'inizio del campionato visto che la Dea è da sempre una squadra molto offensiva che porta tanti calciatori in area di rigore.