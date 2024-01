La Juventus ha le idee molto chiare su come rinforzare la rosa della prossima stagione. Da una parte sarebbero sempre più frequenti i contatti per ingaggiare a parametro zero Felipe Anderson dalla Lazio, dall'altra stando agli ultimi rumors il nome su cui in estate si punterà tutto o quasi sarebbe quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

Venendo invece al Milan, terzo in classifica, sembrerebbero prendere quota i contatti con il Chelsea per Armando Broja.

Felipe Anderson e Koopmeiners per i bianconeri

La Juventus sarebbe molto vicina a Felipe Anderson che quasi certamente non rinnoverà il contratto con la Lazio in scadenza a giugno.

Il brasiliano dovrebbe firmare un accordo da circa 4 milioni di euro, operazione su cui avrebbe già dato il proprio benestare anche Cristiano Giuntoli. Sulle sue tracce anche Napoli e Inter ma il club bianconero sembra essere avanti nella trattativa rispetto alle pretendenti.

Per il centrocampo, invece, si farà un tentativo concreto in estate per Koopmeiners che avrebbe però una valutazione pesante da circa 40 milioni di euro. La Juventus starebbe allora pensando di cedere dei calciatori per far cassa e finanziare il colpo: a fine stagione, infatti, il cartellino di Soulè, ora al Frosinone, potrebbe essere ceduto per circa 25 milioni di euro a cui potrebbero sommarsi i proventi di altre cessioni, su tutte quelle possibili di Iling Junior o Moise Kean.

Broja nel mirino dei rossoneri

Il Milan invece, svanito l'obiettivo Kean ormai prossimo al passaggio in prestito all'Atletico Madrid, starebbe valutando di portare in Italia Armando Broja del Chelsea. Il calciatore albanese è stato individuato come possibile nuovo comprimario di Olivier Giroud e potrebbe arrivare a Milano in prestito con diritto riscatto già nelle prossime settimane, a gennaio.

I rapporti tra i due club sono ottimi, basti pensare agli affari Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Loftus-Cheek ecco che nel caso non ci fossero i tempi in inverno la trattativa potrebbe facilmente essere ripresa in estate.

Perchè la Juventus vuole Anderson e Koopmeiners

Sarebbe la polivalenza di Anderson ad aver conquistato Massimiliano Allegri e Giuntoli: il brasiliano potrebbe agire come esterno nel 3-5-2 o come seconda punta a ridosso della prima, ma non è escluso che un suo arrivo non implichi un passaggio al 4-3-3, scenario possibile se il club deciderà di mantenere in rosa Soulè.

Proprio l'argentino tuttavia potrebbe essere il sacrificato per arrivare al vero sogno di mercato, quello che conduce a Koopmeiners. L'olandese dell'Atalanta sa giocare in un centrocampo a tre e in mediana a due, può agire da trequartista e all'occorrenza anche da rifinitore a supporto di una sola punta, ha forza fisica, tiro da fuori e grandi doti di inserimento, tutte qualità che farebbero lievitare e di molto le armi a disposizione di Massimiliano Allegri: per l'olandese fin qui 5 gol e 3 assist in 19 presenze in questa Serie A.