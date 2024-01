Uno dei giocatori più performanti dell'Inter nella prima parte di stagione è stato senza ombra di dubbio Federico Dimarco. L'ex Parma è ormai considerato uno dei migliori esterni in Europa e proprio per questo non mancano le sirene di mercato provenienti da vari top club. L'ultimo club ad essersi interessato a lui è il Manchester United, nonostante il rinnovo di contratto firmato soltanto qualche giorno fa fino a giugno 2027. Difficile, però, che la società nerazzurra possa privarsi di un giocatore così importante, a meno che non arrivi una proposta completamente fuori mercato.

Cambiando sponda del Naviglio, il Milan potrebbe invece fare qualcosa già a gennaio per rinforzare l'attacco. Olivier Giroud, dopo un inizio roboante, ha parecchio rallentato, mentre Luka Jovic non sembra dare le dovute garanzie dal punto di vista della continuità. Proprio per questo i rossoneri si stanno guardando intorno e l'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Boulaye Dia, che è in rotta con la Salernitana.

Manchester United su Dimarco

Federico Dimarco sta confermando di poter fare la differenza, con tre reti e quattro assist firmati in quindici partite di campionato. Con il rinnovo fino al 2027 il suo ingaggio è stato tra l'altro portato a ridosso dei quattro milioni di euro a stagione, riconoscimento importante del lavoro svolto dall'esterno fin qui.

Nonostante il prolungamento del contratto i top club europei non sembrano scoraggiati, su tutti il Manchester United, che sarebbe alla ricerca di un esterno mancino di alto profilo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese sarebbe così pronto a mettere sul piatto nell'immediato il cartellino di Antony Martial oltre ad un conguaglio tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Cifra importante che farebbe realizzare una plusvalenza forte, visto che Dimarco è un prodotto del vivaio. Pur avendo un'alternativa di livello in rosa come Carlos Augusto, difficilmente l'Inter deciderà di privarsi di un giocatore così forte. E non solo per una questione tecnico-tattica: Dimarco, al pari di Barella, è infatti un idolo dei tifosi, essendo cresciuto in Curva Nord e una sua partenza potrebbe portare una forte contestazione.

Se ne parlerà comunque in estate e per non meno di 60 milioni di euro.

Milan su Dia

Il Milan invece è alla ricerca di un innesto da regalare a Stefano Pioli per il reparto avanzato. Il nome che piacerebbe è quello di Boulaye Dia, che era stato sondato già la scorsa estate, quando la Salernitana ha però sparato troppo alto. Adesso, a distanza di pochi mesi, qualcosa è cambiato con i granata che potrebbero abbassare le pretese economiche.

La valutazione complessiva si aggira sui 15 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Il nome che potrebbe entrare nell'affare è quello di Luka Romero - valutato circa 5 milioni di euro - che in rossonero non sta trovando molto spazio dopo essere arrivato a parametro zero la scorsa estate.

Perchè Dia farebbe molto comodo al Milan

Con Dia il Milan avrebbe un giocatore in grado di giocare sia come vice Giroud che come esterno d'attacco che ha già dimostrato di conoscere a pieno la Serie A laddove l'anno scorso ha siglato 16 gol e firmato 6 assist. Ha caratteristiche che Jovic e Okafor non hanno essendo più strutturato fisicamente e offrirebbe soluzioni nuove ad un reparto in cui gli interpreti non stanno (clamorosamente) trovando continuità. Su tutti basti pensare che Giroud non segna a San Siro dallo scorso agosto e che Leao davanti al proprio pubblico non trova la via della rete dal settembre scorso.

A facilitare ancora di più la trattativa il fatto che i rapporti tra Dia e i granata non siano più così floridi, cosa che sta condizionando anche il rendimento in campo del senegalese che quest'anno ha messo a segno solo 4 gol in 13 presenze. Va comunque ricordato che il calciatore partirà presto per la Coppa d'Africa, potenzialmente sarà di nuovo a disposizione del proprio club a partire da fine gennaio-inizio febbraio.