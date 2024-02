L'opinionista sportivo Daniele Adani a La Domenica Sportiva ha commentato la prestazione della Juventus nel successo per 3-2 contro il Frosinone, arrivato nei minuti di recupero grazie al gol di Rugani.

L'ex centrale difensivo ha espresso alcune considerazioni sul rendimento della squadra bianconera, sottolineando come il carattere dimostrato dalla Juventus non possa bastare una società come quella bianconera, inoltre ha analizzato nel complesso i tre anni della gestione di Allegri dopo il suo ritorno a Torino.

Daniele Adani sulla vittoria della Juventus contro il Frosinone e sui tre anni della gestione Allegri

Daniele Adani ha iniziato la propria riflessione riconoscendo alcuni aspetti positivi della Juventus, come il carattere, la resilienza e la compattezza dimostrati durante la partita. Tuttavia, ha sottolineato: "Il carattere da solo non basta per una società gloriosa come la Juve". Ha poi richiamato una vecchia citazione di Johan Cruyff, secondo la quale comprendere come si vince è essenziale per capire anche come si perde.

Poi Adani ha criticato l'eccessiva enfasi sul risultato, suggerendo che una vittoria ottenuta con un gol all'ultimo minuto non dovrebbe oscurare un'analisi più dettagliata e che tale successo dovrebbe essere valutato non solo in base al risultato finale, ma anche alla qualità del gioco e rispetto al livello dell'avversario.

In seguito Adani è tornato con la mente a tre anni fa, ossia al momento del ritorno a Torino di Max Allegri, lanciando una provocazione: "Se avessero detto ai tifosi della Juventus nel 2021 che l'obiettivo della squadra bianconera fosse la qualificazione in Champions League per le successive tre stagioni senza vincere competizioni quale tifoso della Juventus in Italia e nel mondo avrebbe accettato e lo avrebbe preso come un lavoro fatto bene?"

Anche Graziano Campi si esprime sulla vittoria della Juventus contro il Frosinone

A parlare della vittoria della Juventus è stato intanto nelle scorse ore anche il giornalista sportivo Graziano Campi, che ha sottolineato l'importanza della vittoria, ma anche della sofferenza con la quale è arrivata.

A tal riguardo in un post pubblicato su X ha dichiarato: "Vlahovic e McKennie tengono in piedi la Juventus. Un cambio tecnico è inutile, ma sarebbe una gioia paragonabile alla vittoria della Champions. Vittoria meritata, inaccettabile sofferenza".