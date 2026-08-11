L'amichevole tra Juventus e Palermo potrebbe aver lasciato indicazioni importanti anche oltre il risultato, con Arkadiusz Milik tornato al gol dopo un lungo calvario. Il Napoli, intanto, avrebbe messo gli occhi sul giovane Alessio Cacciamani del Torino, mentre in casa Inter arrivano indiscrezioni destinate a far discutere sul futuro della proprietà targata Oaktree.

Juventus, Milik torna al gol dopo tre anni: ora può ripartire

La vittoria per 2-0 della Juventus sul Palermo potrebbe rappresentare una tappa significativa soprattutto per Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco, entrato nel finale della seconda frazione, in poco più di un quarto d'ora ha trovato per due volte la via della rete: una è stata annullata, mentre la seconda è risultata regolare. Un segnale incoraggiante per un giocatore che negli ultimi anni è stato perseguitato dagli infortuni e che, seppur in una gara non ufficiale, è riuscito finalmente a ritrovare la gioia del gol. Per Milik si tratta infatti di una rete che mancava da oltre tre anni: l'ultima era arrivata in campionato contro il Bologna, nel pirotecnico 3-3 tra i rossoblù e la Juventus. Il gol al Palermo potrebbe quindi rappresentare una sorta di punto di ripartenza e, perché no, anche l'inizio di una possibile seconda chance in bianconero.

La Juventus è alla ricerca di un centravanti da collocare alle spalle del titolarissimo Kolo Muani e chissà che la soluzione non sia sempre stata presente all'interno della rosa. Prima di prendere decisioni definitive, Milik avrà però bisogno di ritrovare continuità e soprattutto una condizione fisica stabile.

Napoli, occhi su Cacciamani. Inter, Bergomi: Oaktree valuta la cessione

Il Napoli, invece, dopo aver praticamente chiuso la trattativa per Favasuli, potrebbe assicurarsi un altro giovane talento italiano. Secondo quanto riferito da Massimo Sparnelli, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Alessio Cacciamani, classe 2007 di proprietà del Torino e reduce da una stagione da protagonista con la maglia della Juve Stabia.

Il ds Manna starebbe valutando la possibilità di presentare un'offerta ai granata per anticipare la concorrenza di Inter e soprattutto Roma, che seguirebbero da giorni l'esterno.

Infine, attenzione a quanto potrebbe accadere sul fronte societario dell'Inter. Secondo quanto riferito su YouTube dall'opinionista Fabio Bergomi, Oaktree starebbe seriamente valutando la possibilità di cedere il club a un gruppo straniero non ancora identificato. L'intermediario dell'eventuale operazione sarebbe Giuseppe Marotta, attuale presidente nerazzurro. In caso di cambio al vertice, sempre secondo questa ricostruzione, Marotta potrebbe comunque restare all'interno della società e mantenere il proprio ruolo di presidente. Un'ipotesi che, qualora trovasse conferme, aprirebbe uno scenario completamente nuovo per il futuro dell'Inter.