Ieri l'Inter ha giocato l'andata degli ottavi di Champions League allo stadio Meazza di Milano contro l'Atletico Madrid imponendosi per 1-0. Il migliore in campo a detta di molti è stato Nicolò Barella, che era ovunque in mezzo al campo dimostrando che quando l'asticella si alza lui sale in cattedra. Ma in estate il centrocampista classe 1997 potrebbe finire al centro dei rumors di mercato essendo finito nel mirino del Bayern Monaco. I bavaresi sono pronti ad una vera e propria rivoluzione, avendo annunciato anche l'addio di Tuchel a fine stagione, e il calciatore italiano sembra essere uno dei principali obiettivi.

Un altro club che sicuramente attuerà una vera e propria rivoluzione in estate è il Napoli, dopo l'annata disastrosa che sta disputando che vede gli azzurri lontani dalle posizioni di vertice. Una delle priorità sarà rinforzare la difesa visto che non è arrivato un vero e proprio erede di Kim la scorsa estate. Il nome che piacerebbe molto è quello di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino ma non considerato incedibile dai granata dinanzi ad una buona offerta.

Bayern Monaco su Barella

Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Nicolò Barella in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Il centrocampista anche in questa stagione sta mostrando tutto il proprio valore, sia in Italia che in campo europeo e questo l'Inter lo sa bene e proprio per questo sono stati avviati i contatti per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026.

Qualora dovesse arrivare un'offerta imponente, però, diventerebbe difficile dire di no. Il classe 1997 è stato acquistato nell'estate 2019 dal Cagliari per quasi 40 milioni di euro e per questo una eventuale cessione farebbe realizzare una corposa plusvalenza.

I rapporti tra i due club sono ottimi, come testimoniano i trasferimenti a Milano di Pavard e Sommer la scorsa estate.

Inter che, comunque, avrebbe fatto sapere ai bavaresi di essere disposta a trattare solamente per offerte intorno agli 80 milioni di euro.

Il nuovo centrocampo dell'Inter

Qualora dovesse partire Nicolò Barella, ipotesi comunque molto remota al momento, anche vedendo l'attaccamento all'Inter del giocatore, la società non si farà trovare impreparata.

Il nome che piace molto è quello di Khephren Thuram, con i nerazzurri che potrebbero anche giocarsi la carta del fratello Marcus per favorire un approdo a Milano.

In questo modo Simone Inzaghi avrebbe un centrocampo comunque di tutto rispetto, formato da Zielinski e Mkhitaryan come mezzala sinistra, Calhanoglu e Asllani nel ruolo di regista e Frattesi e Thuram Khephren a giocarsi la titolarità come mezzala destra.

Napoli su Buongiorno

Il Napoli è alla ricerca di un difensore di livello per la prossima estate. Uno dei nomi che piacerebbe maggiormente è quello di Alessandro Buongiorno, che piace molto anche agli altri top club italiani Inter, Milan e Juventus. Azzurri che, però, possono contare sul vantaggio di avere una maggiore disponibilità economica anche perché Kim, ceduto per 40 milioni al Bayern, è stato rimpiazzato con il solo Natan, pagato 10 milioni.

Torino che, comunque, non farà sconti per il suo capitano in estate. Il club di Urbano Cairo valuta il centrale almeno 40 milioni di euro, cifra importante che potrebbe essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica. In questo senso occhio a Giovanni Simeone, che in granata troverebbe sicuramente più spazio, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro.