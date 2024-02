Secondo le dichiarazioni di Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, il centrocampista francese potrebbe ritornare in campo anche nell'immediato, in base a come si sta allenando. In un'intervista concessa a Cronache di spogliatoio e in attesa del processo che rivelerà la durata della sua squalifica per doping, la agente sportiva ha elogiato la preparazione mentale di Pogba, definendolo un campione anche sotto questo aspetto.

La agente sportiva Pimenta ha parlato di Pogba

"È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente". Queste le dichiarazioni di Rafaela Pimenta a Cronache di Spogliatoio.

La agente sportiva di Paul Pogba ha aggiunto: "Se dovesse giocare domani potrebbe entrare in campo e giocare. Ovviamente è un momento difficile e da superare". Parole che confermano la determinazione del centrocampista francese, che come è noto è coinvolto in un caso di sospensione per doping e in attesa del processo che determinerà la sua squalifica ufficiale. Anche se la squalifica dovesse essere ridotta rispetto alla previsione iniziale di quattro anni, sembra che la Juventus non abbia più l'intenzione di puntare sul giocatore.

Questo è stato confermato da recenti rapporti giornalistici, tra cui quelli pubblicati su La Gazzetta dello Sport. Inoltre, è emerso che uno dei consulenti scientifici della difesa di Pogba potrebbe essere sotto l'occhio di interesse dell'Agenzia mondiale Antidoping (WADA), come riportato da Tuttosport.

La situazione è in continua evoluzione e potrebbe avere implicazioni significative per entrambe le parti coinvolte nel caso.

Il ritorno di Pogba alla Juventus nel 2022

La Juventus aveva deciso di ingaggiare Paul Pogba nel calciomercato estivo del 2022. Il francese era in scadenza di contratto con il Manchester United, dopo un'esperienza professionale nella società inglese condizionata dagli infortuni.

I bianconeri hanno deciso di far sottoscrivere al francese un contratto da otto milioni di euro a stagione più due milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.

Un ingaggio non giustificato dall'apporto del francese, che la scorsa stagione è stato condizionato da un problema al menisco e, ad agosto 2023, è stato trovato positivo al testo antidoping, prima al testosterone, e successivamente al Dhea.

Quest'ultimo è stato rivelato dalle controanalisi alle quali è stato sottoposto il centrocampista francese. Dal suo ritorno alla Juventus Pogba ha disputato appena 12 match in due stagioni fra campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League, fornendo anche un assist nella competizione europea la scorsa stagione.