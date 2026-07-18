Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube e riferendosi alla Juventus ha detto:" Mi hanno colpito le parole di Spalletti e sono dichiarazioni che onestamente faccio fatica a capire. Ad esempio la questione di Vlahovic e del citofono non la capisco. Non penso che la Juventus sia un mercatino al quale potersi rivolgere una volta cambiata idea e credo che la società bianconera, cosi come Inter, Milan, Napoli e Roma, debbano essere club con un appeal diverso e dettare legge sui calciatori, senza ricevere la loro elemosina. Inoltre non mi hanno convinto le parole di Spalletti su Douglas Luiz: non puoi chiedere una cinquecento di andare forte come una macchina sportiva e cosi il toscano non può chiedere al centrocampista brasiliano di avere ritmo e corsa perpetua".

Pedullà su Inter e Napoli

Sul tema Inter e su quello Napoli poi Pedullà ha detto: 'Frattesi in questo momento si è posto in una situazione di attesa. Lui all'estero ci andrebbe ma con maggiore piacere resterebbe in Italia. Il calciatore era stato accostato alla Roma, in un fantomatico scambio con Mancini che poi non ha trovato conferme, ma il centrocampista resta in uscita e la società nerazzurra conta di fare cassa con la sua cessione, magari anche con un prestito. Il Napoli? Molti mi chiedono che sta facendo la società partenopea ma per ora devo rispondere nulla. Perché come ho detto tante volte, la necessità è quella di vendere. Una volta fatte le uscite un profilo come quello di Gatti, ad esempio, potrebbe essere interessante da seguire.

Ma bisogna aspettare, perché Manna dovrà essere bravo a risolvere una situazione che Conte, con le sue richieste, ha reso particolarmente complessa".

Roma, Pedullà: 'Summerville situazione calda ma non c'é stata nessuna offerta'

Infine il giornalista ha rivelato: "Ho ascoltato le parole di Gasperini in conferenza e mi è sembrato molto tranquillo, nonostante qualcuno qui a Roma pensava addirittura che volesse dimettersi, perché il tecnico sa che gli verranno fatti dei regali. Detto questo però non mi risulta che ci sia stata una offerta formalizzata dal club capitolino per Summerville. A Trigoria stanno lavorando per una proposta che verrà presentata nel giro delle prossime 24/48 ore e che sarà composta da una cifra che bonus compresi, dovrebbe sfiorare i 45 milioni di euro.

Respingo la questione della clausola rescissoria del ragazzo da 50 milioni di sterline. Posso inoltre dire che su Summerville ci sono anche altri club ma il pressing di Gasperini sta funzionando e il giocatore si dovrebbe "accontentare" di uno stipendio da circa 4 milioni di euro. Insomma la trattativa è calda e la Roma corre, ma dire altro significa illudere i tifosi. L'olandese esclude Garnacho? No, perché la voglia dei Friedkin è quella di mettere dentro due esterni. Sullo sfondo resta anche Nusa, che è un giocatore molto forte e che ha un prezzo importante".