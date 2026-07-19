Le strategie di mercato delle big di Serie A continuano a evolversi tra trattative complicate, nuovi obiettivi e valutazioni economiche sempre più elevate. La Juventus sembra ormai orientata a cambiare strada dopo l'ennesimo muro alzato dal Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, mentre il Napoli è costretto ad accelerare la ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Anche l'Inter guarda con attenzione al mercato internazionale e avrebbe inserito Wilfried Singo tra i possibili rinforzi per le corsie esterne, pur consapevole delle elevate richieste economiche del Galatasaray.

Kolo Muani resta troppo caro, la Juve valuta le alternative

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come il Paris Saint-Germain non abbia alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese per Randal Kolo Muani. Il club francese continua infatti a chiedere circa 55 milioni di euro per l'attaccante, una valutazione ritenuta eccessiva dalla Juventus. Dopo oltre un anno di contatti, rilanci e tentativi di trovare una formula condivisa, il braccio di ferro tra le due società avrebbe spinto i bianconeri a concentrarsi su altri profili. Tra questi, secondo rumors provenienti dalla Spagna, avrebbe preso quota il nome di Folarin Balogun, centravanti del Monaco valutato intorno ai 40 milioni di euro e seguito anche da Borussia Dortmund e Sunderland.

Restano inoltre monitorati Matteo Pellegrino del Parma e Alexander Sørloth dell'Atletico Madrid, pista che si era raffreddata dopo i primi contatti andati in scena tra i club nel mese di giugno, ma che non sarebbe stata ancora definitivamente accantonata.

Napoli e Inter, difesa ed esterni al centro delle strategie

L'infortunio di Buongiorno ha inevitabilmente cambiato le priorità del Napoli, chiamato a intervenire con decisione per rinforzare il reparto arretrato. Tra i nomi valutati dal direttore sportivo Giovanni Manna restano quelli di Jhon Lucumí del Bologna e Benoît Badiashile del Chelsea, ai quali si sarebbe aggiunto anche Oumar Solet dell'Udinese. Il centrale francese, già accostato nelle scorse settimane a Juventus e Inter, rappresenta un profilo molto apprezzato, ma la richiesta di almeno 25 milioni di euro rende l'operazione tutt'altro che semplice.

Anche l'Inter continua a lavorare sugli esterni e tra i profili osservati ci sarebbe Wilfried Singo. L'ex Torino, oggi protagonista con il Galatasaray, ha confermato il proprio valore disputando un ottimo Mondiale con la Costa d'Avorio, prima di essere rallentato da un problema muscolare. Le sue prestazioni hanno però fatto lievitare la valutazione del cartellino e il club turco, almeno per il momento, non sembrerebbe disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 25 milioni di euro.