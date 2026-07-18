La Premier League continua a rappresentare un bacino importante per le grandi del calcio italiano. La Juventus sarebbe tornata a sondare il mercato inglese per individuare un nuovo portiere dopo le difficoltà incontrate su altri obiettivi, mentre Milan e Inter guardano entrambe oltremanica con prospettive differenti. I rossoneri puntano a monetizzare dalla possibile cessione di Fikayo Tomori, mentre i nerazzurri continuano a monitorare Djed Spence, il cui valore sarebbe però aumentato sensibilmente dopo l'ottimo Mondiale disputato con la nazionale inglese.

Jörgensen, occasione low cost per la porta bianconera

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus avrebbe inserito Filip Jörgensen nella lista dei possibili rinforzi per la porta. Il giovane estremo difensore del Chelsea rappresenterebbe un'opportunità interessante soprattutto per il ruolo da comprimario ricoperto nel club londinese, una situazione che potrebbe favorire un'eventuale trattativa. I bianconeri, infatti, sarebbero ancora alla ricerca della soluzione ideale dopo il tramonto della pista che portava ad Alisson e le notevoli difficoltà nell'arrivare a Emiliano Martínez dell'Aston Villa. In questo contesto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali sarebbe orientato verso un profilo più sostenibile dal punto di vista economico, e quello del portiere danese risponderebbe perfettamente a queste esigenze.

Il Chelsea, secondo le indiscrezioni, sarebbe disposto a valutare offerte nell'ordine dei 12 milioni di euro.

Tomori in uscita, Spence si allontana dall'Inter

Anche le milanesi guardano con attenzione al mercato inglese, seppur con obiettivi differenti. Il Milan sarebbe pronto ad ascoltare offerte per Fikayo Tomori, difensore centrale che continua a conservare estimatori in Premier League. Leeds United, Newcastle e Crystal Palace avrebbero manifestato interesse per il classe 1997, valutato dal club rossonero tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Sul fronte Inter, invece, resta vivo il gradimento per Djed Spence del Tottenham. La trattativa, però, si sarebbe complicata nelle ultime settimane. L'eccellente Mondiale disputato dal terzino destro con la maglia dell'Inghilterra avrebbe fatto lievitare sensibilmente la sua quotazione.

Se prima della rassegna iridata il cartellino del giocatore poteva essere acquistato per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, oggi il Tottenham partirebbe da una richiesta di circa 40 milioni, rendendo l'operazione decisamente più complessa per i nerazzurri.