Durante la sua partecipazione al programma "Cose di Calcio" su Radio Bianconera, Andrea Bosco ha espresso valutazioni interessanti riguardo alla situazione attuale della Juventus e alle dinamiche di mercato che coinvolgono i giovani talenti bianconeri in prestito ad altri club di Serie A. La critica principale di Bosco riguarda la scelta della Juventus di puntare su giocatori come Alex Sandro e Gatti, lasciando partire Huijsen in prestito.

Andrea Bosco sulle scelte di mercato della Juventus

Bosco ha manifestato un certo scetticismo riguardo alle decisioni di mercato della Juventus dichiarando: "Ho l'impressione che non abbia presenti le potenzialità dei giocatori".

Ha menzionato casi specifici come quello di Huijsen, che, a suo parere, avrebbe dovuto ricevere maggiore considerazione rispetto ad altri giocatori, come Alex Sandro o Gatti, considerati a detta del giornalista sportivo non migliori dal punto di vista tecnico rispetto al centrale difensivo olandese attualmente in prestito alla Roma. Ha espresso rammarico per la cessione di talenti come Ranocchia, che ha dimostrato le proprie capacità altrove, in particolar modo al Palermo.

Il prolungamento di contratto di De Sciglio da parte della Juventus

"Rinnovare il contratto ad un giocatore sempre infortunato come De Sciglio forse non è stata una grande idea". Queste le dichiarazioni di Andrea Bosco in riferimento alla decisione della Juventus di prolungare il contratto al terzino fino a giugno 2025.

La discussione si è poi concentrata sulla situazione finanziaria della Juventus e sulle indiscrezioni di possibili acquisti come Koopmeiners e Goretzka. Ha aggiunto: "La verità è che i soldi non ci sono e se non migliorano i conti la Juventus dovrà ricapitalizzare di nuovo".

Bosco ha dichiarato che la disponibilità economica del club sarà determinante per il futuro di Allegri, sottolineando che l'allenatore potrebbe non rimanere senza prolungamento di contratto.

C'è da dire però, come sottolineato dal giornalista, che è probabile che il tecnico in caso di addio a fine stagione vorrà un indennizzo avendo ancora un contratto con la società bianconera a 7 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2025.

La stagione fin qui disputata da Huijsen

A proposito di Dean Huijsen dal suo arrivo alla Roma è diventato un titolare, con De Rossi che lo ha schierato negli ultimi match di campionato.

Fra l'altro contro la Salernitana ha realizzato un gran gol segnando l'1 a 0, match finito poi 3 a 0 per la squadra di De Rossi. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 8 match con 2 gol nel campionato italiano, a questi bisogna aggiungere 11 match ed un assist in Serie C e 1 match in Coppa Italia. La Juventus vuole puntare sul giocatore la prossima stagione a meno che arrivi un'offerta da almeno 30 milioni di euro.